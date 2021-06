Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Apa Confartigianato, il tour nelle imprese fa tappa a Carate Brianza Il tour di Apa Confartigianato Imprese nelle aziende del territorio fa tappa a Carate Brianza. Mercoledì 9 giugno consegna di tessera e attestato al Laboratorio di Marco Colzani, Colciago Srl e F.lli Gatti Sas di Agliate.

Dopo le visite nei comuni di Milano, Monza, Meda e Cesano Maderno, il tour di Apa Confartigianato Imprese nelle aziende del territorio fa tappa a Carate Brianza. Mercoledì 9 giugno, i vertici di Confartigianato, l’associazione di categoria degli artigiani, insieme al sindaco, Luca Veggian, incontreranno tre imprenditori locali per consegnare la tessera e un attestato a loro dedicato: il Laboratorio di Marco Colzani, specializzato nella produzione di cioccolato, succhi e confetture artigianali; Colciago Srl, leader in installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria e F.lli Gatti Sas di Agliate, una storica azienda nel settore dello stampaggio delle materie plastiche ad iniezione e nella realizzazione di stampi per l’industria.

“Dopo questi mesi di difficoltà e l’impossibilità di incontrare le imprese di persona, le consegna delle tessere è un modo per tornare a guardarsi a quattr’occhi, parlare, capire i problemi e i punti di forza delle nostre imprese – ha dichiarato Pier Coscia, presidente della sezione territoriale di Carate di Apa Confartigianato – La nostra città è perno di un territorio in grado di esprimere un artigianato di qualità, capace di unire tradizione a modernità. Il nostro intento è di continuare a difendere il Made in Italy brianzolo e contemporaneamente aiutare le imprese ad aprirsi al mondo: si tratta di eccellenze con storie e vissuti di prim’ordine e ne siamo orgogliosi”.

