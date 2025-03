La gara indoor, organizzata nel Centro sportivo dalla Polisportiva Bellusco, sezione tiro con l’arco, ha visto la presenza sulle linee di tiro di 137 concorrenti provenienti da società della Lombardia. Come è accaduto in altre gare indoor organizzate in questo periodo, gli atleti brianzoli hanno fatto incetta di medaglie.

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie brianzole all’indoor di Bellusco, Compagnia di Monza e della Brianza

A iniziare da quelli della Compagnia di Monza e della Brianza. Nell’olimpico, infatti, il senior Simone Canzi ha vinto il bronzo, Maurizio Cecchetto l’argento nei master e nell’arco nudo altro argento con Alessia Passoni. Due squadre di Monza che hanno gareggiato nell’olimpico sono tornate in sede con medaglie al collo. Sono quella senior (S.Canzi, Andrea Ballo, Denis Benedetti) con quella d’argento; qundi quella con i master M.Cecchetto, Massimo Marenghi, Massimo Valenti con l’oro. Un’altra medaglia d’argento ha premiato il team composto da Roberto Pancot, Attilio Vignola, Paolo Bronzi nell’arco nudo.

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie brianzole all’indoor di Bellusco, Arcieri del Borgia

Rilevante anche il bilancio dei tiratori dell’Asd Arcieri del Borgia di Usmate Velate che nell’olimpico hanno vinto medaglie d’oro individuali con Caterina Mareghello (senior) e Carlotta Salerno (junior) e un’altra d’oro con la squadra senior maschile composta da Alberto Duci, Marco Scaccabarozzi e Roberto Pirovano.

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie brianzole all’indoor di Bellusco, Burarco Vimercate

Due medaglie hanno premiato anche gli arcieri della Burarco Vimercate: quella d’argento vinta da Andrea Brambilla (junior) e quella d’oro dalla squadra senior femminile composta da Chiara Fabrizi, Virginia Rizzi, Eleonora Bozza, Inoltre hanno vinto l’argento nell’olimpico Beatrice Prandini (Bosco delle Querce Seveso – Cat.senior) e nell’arco nudo Adriano Fabbian (Comp.Arcieri del Sole Solaro – cat.master).

Seveso Tiro arco Rota Giorgia

Tiro con l’arco: Bosco delle Querce all’interregionale di Nuvolento

Un gruppo di arcieri affiliati alla società Bosco delle Querce di Seveso ha gareggiato nell’interregionale tiro di campagna organizzato dagli Arcieri Audax a Nuvolento. Trascinati della senior medese Tanya Giaccheri (gareggia per il Centro Sportivo Aeronautica Militare) classificatasi al primo posto nell’olimpico, Paolo Nozza ha vinto l’oro nell’olimpico, categoria master; Giorgia Rota il bronzo nelle senior; Eric Esposito l’oro nell’arco nudo.