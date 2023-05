Tiro con l’arco: la nona di Giaccheri guida l’assalto brianzolo al podio

Nona vittoria stagionale per Tanya Giaccheri. L’atleta senior di Meda (Aereonautica militare – Bosco delle Querce Seveso) a Bellinzago Lombardo nella gara organizzata dagli Arcieri della Martesana ha conquistato il primo posto nella divisione arco olimpico superando, al termine di un interessante confronto, le compagne di squadra Chiara Pavone e Giorgia Rota.

Tiro con l’arco: le medaglie a Bellinzago

Nella gara di Bellinzago è proseguita anche la serie positiva dell’atleta senior Alessio Mangerini (Compagnia Arc.del Sole Solaro) che ha vinto l’argento e, nel settore master, di Simone Canzi e Massimo Marenghi (Arco Monza e Brianza) che hanno vinto rispettivamente le medaglie d’oro e di bronzo e nel settore femminile di Maria Carla Corti (Polisp.Besanese – Besana B.za) tornata in sede con la medaglia d’oro al collo per confermare le sue doti tecniche come era accaduto anche lo scorso marzo nei Campionati Italiani Indoor disputati a Rimini dove si era qualificata come decima miglior arciera master, con paglioni posizionati a 18 metri dalla piazzole di tiro.

Tiro con l’arco: i successi a squadre

In conseguenza dei risultati individuali, la squadra senior femminile Bosco delle Querce Seveso (T.Giaccheri, C.Pavone, G.Rota) e quella maschile dell’Arco Monza e Brianza (S.Canzi, M.Marenghi, Massimo Valenti) hanno vinto l’oro. Da evidenziare infine il secondo posto conquistato da Simona Biella (Polisp.Bellusco Sez.Tiro con l’arco) nell’arco nudo, categoria master.

Tiro con l’arco: la gara di tiro di campagna

Arcieri brianzoli sul podio a Cameri in una gara tiro di campagna. In particolare nell’arco nudo, Marina Mostardini (senior) si è classificata al secondo posto e Maria Giuseppina Varisco (master) terza, entrambe sono affiliate all’Asd Burarco Vimercate. Secondo posto nel settore maschile per Massimo Egidio Volpi (Arc.del Sole Solaro).