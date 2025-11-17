Tennis, orgoglio caratese alle Finals Atp: Danesi e Tortu al trionfo di Jannik Sinner

Orgoglio brianzolo alle Finals Atp che hanno visto trionfare ancora Jannik Sinner. Alla Inalpi Arena di Torino, domenica 16 novembre, c’erano anche la capitana dell’Italvolley e centrale del Vero Volley Anna Danesi e il velocista Filippo Tortu: la prima ha pubblicato sui social una serie di foto scattate nel blu che ha caratterizzato l’arena, il secondo ha ripubblicato lo scatto in cui sono insieme con l’hashtag #caratesi a sottolineare la provenienza.

Carate Brianza infatti è “casa” per entrambi: Tortu è cresciuto a Costa Lambro, Danesi ci vive con il fidanzato e ha più volte parlato del legame nato con la città e con la Brianza.