Tennis, orgoglio caratese alle Finals Atp: Danesi e Tortu al trionfo di Jannik Sinner

Orgoglio brianzolo alle Finals Atp che hanno visto trionfare ancora Jannik Sinner: erano presenti anche Anna Danesi e Filippo Tortu.
Orgoglio brianzolo alle Finals Atp che hanno visto trionfare ancora Jannik Sinner. Alla Inalpi Arena di Torino, domenica 16 novembre, c’erano anche la capitana dell’Italvolley e centrale del Vero Volley Anna Danesi e il velocista Filippo Tortu: la prima ha pubblicato sui social una serie di foto scattate nel blu che ha caratterizzato l’arena, il secondo ha ripubblicato lo scatto in cui sono insieme con l’hashtag #caratesi a sottolineare la provenienza.

Carate Brianza infatti è “casa” per entrambi: Tortu è cresciuto a Costa Lambro, Danesi ci vive con il fidanzato e ha più volte parlato del legame nato con la città e con la Brianza.

