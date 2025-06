Il Tc Nastro Verde di Giussano ha concluso il campionato lombardo master, categoria M70, con il terzo posto della squadra B composta da Michele Cesare Bussolati, Carlo Zanibon, Gilberto Gomitoni, Giorgio Bellati, e con il quarto posto della squadra A con Giuseppe Faggi, Maurizio Capra, Emanuele Picozzi e Roberto Segre.

Tennis: il Nastro Verde alla finalissima di Roma con i Master, Over 75 alla poule scudetto

Archiviato questo torneo, l’attività agonistica è proseguita con la squadra che nella Categoria M75 ha ottenuto importanti risultati qualificandosi alla poule scudetto dopo aver superato negli ottavi il CT Bussolengo per 2-1 e nei quarti il Tc. Gli Ulivi Sporting Club di Roma per 2-0, nell’incontro che ha confermato la superiorità della squadra biancoverde composta da Piero Toci, Gastone Cigani, Silvano Natalini ed Enrico Giuseppe Gaddoni.

Tennis: il Nastro Verde alla finalissima di Roma con i Master, le avversarie

L’associazione Tc Nastro Verde, che ha la sede operativa in via Prealpi a Giussano, gioca al Centro Sportivo Alte Groane di Lentate sul Seveso.

«Il Tennis Nastro Verde si è qualificato anche quest’anno tra le quattro squadre che disputeranno la finalissima nella Capitale dal 13 al 15 giugno presso il Circolo Canottieri Roma, in Lungotevere Flaminio a Roma – spiega l’avvocato Ettore Trezzi, direttore sportivo – Le nostre avversarie, uscite vittoriose dagli incontri disputati nei quarti di finale, sono oltre la Canottieri Roma che ha sconfitto il CS. Tennis Ranica, il Garden Tennis Club che ha battuto NCT Rovereto e il Tennis Roma Prati. Per il girone finale contiamo di recuperare Silvano Natalini costretto al riposo per via di un leggero infortunio rimediato nel recente incontro con l’equipe degli Ulivi. Sicuramente sarà in campo Piero Toci già tra i top5 d’Italia ai tempi di Panatta».