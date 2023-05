Sport e primo soccorso a Lissone: il 14 maggio un villaggio in via Don Minzoni

Incentivare la diffusione e la conoscenza del primo soccorso attraverso l’organizzazione di un corso Dae rivolto alle associazioni e diffondere l’offerta sportiva a Lissone, consentendo ai sodalizi locali di promuovere la propria attività con esibizioni e distribuzione di materiale informativo. Sono questi gli obiettivi della nuova manifestazione “Lo sport nel cuore” in programma il 14 maggio a Lissone, organizzata dell’assessorato comunale allo sport, con l’intento di promuovere e diffondere la pratica sportiva quale elemento fondamentale nello sviluppo psicofisico di ragazzi e adulti e al contempo creare un’occasione di sensibilizzazione.

Sport e primo soccorso a Lissone: il programma in via Don Minzoni

Domenica 14 maggio, dalle 9 alle 18, nell’area verde comunale di via Don Minzoni a Lissone, verrà allestito un villaggio dello sport con aree per brevi dimostrazioni sportive, grazie alla sponsorizzazione di Decathlon. Nella mattinata si svolgerà un corso sulla defibrillazione precoce – organizzato in collaborazione con Croce Verde Lissone e riservato a circa 50 esponenti delle associazioni sportive locali – che prevede la prima parte teorica presso la palestra scolastica Croce e la seconda parte pratica presso i giardini di via Don Minzoni (in caso di pioggia anche la seconda parte si svolgerà in palestra).

Sport e primo soccorso a Lissone: associazioni protagoniste

Nel corso della giornata le associazioni avranno la possibilità di promuovere il proprio operato, sia con esibizioni sportive che con la distribuzione di materiale informativo, e le discipline interessate sono diverse, si va ad esempio dalle arti marziali, alla ginnastica, al calcio, alla pallacanestro, al pattinaggio, il rugby e gli scacchi. BrianzAcque sarà inoltre presente con un camper per la distribuzione gratuita di acqua e gadget.