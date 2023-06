Skiroll, il Team Brianza si allena a Brenno in vista delle gare di Coppa Italia

Un gruppo di giovani atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone ha preso parte ai raduni organizzati in località Brenno di Costamasnaga per completare il programma degli allenamenti in vista delle gare di skiroll.

“Sono stati giorni intensi con esercitazioni finalizzate a rifinire la preparazione per le gare di Coppa Italia di skiroll, disciplina sportiva propedeutica per atleti che nei mesi invernali si impegnano nello sci di fondo. – spiega Carlo Salvioni, presidente del team lissonese – Sabato si è iniziato con Camilla Crippa atleta di punta della nostra società che con Flavia Epis affiliata alla Zanetti Goggi e Maria Invernizzi del Nordik Ski, sotto la guida di Simone Ripamonti, tecnico Comitato Alpi Centrali Fisi, ha utilizzato la pista ciclabile del “Brenno”, che si sviluppa su di un tracciato immerso nel verde con un asfalto scorrevole adatto per migliorare anche i dettagli tecnici. Domenica, sempre nello stadio ciclistico del Brenno, si è ritrovata anche la Squadra del “Progetto Giovani” approntata a cura del Comitato Provinciale Fisi Milano”.

Una formazione dove sono inseriti atleti della Brianza. “Anche per questa stagione sono stati confermati cinque talentuosi atleti. Con Lucia Broggini del Gs.I Camosci Seregno ci sono quattro atleti del nostro team. Si tratta delle sorelle Arianna e Sofia Forzatti di Monza quindi Alessandro Biella e Carlo Mariani. A Costamasnaga sono stati seguiti da Furio Agradi e Valeria Pagani, che hanno potuto avvalersi anche del contributo del tecnico Simone Ripamonti. Per i nostri giovani è stata sicuramente un’esperienza importante, ricca di spunti positivi”.

Dopo questi raduni gli atleti proseguiranno la preparazione con gli staff tecnici della società per essere competitivi sin dalla prime gare di skiroll della stagione. L’esordio di Camilla Crippa è previsto il 18 giugno a Sgonigo (Ts) in Coppa Italia, gara in piano. Poi un gruppo più nutrito sarà a Santo Stefano d’Aveto sempre in Coppa Italia con una gara in Salita e una Sprint in calendario nei giorni 24 e 25 giugno. Queste gare faranno da traino alle due prove organizzate dal Team Brianza, la prima sabato 1^ luglio a Lissone la seconda una gara Sprint e Lazzate il 2 luglio con in palio i titoli di campione italiano lunga distanza in piano, che servirà per i tecnici azzurri come test per le gare internazionali.