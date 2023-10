Skiroll: Carlo Mariani è il migliore degli under 16 in Coppa Italia

Con le gare disputate a Valdobbiadene ed a Polcenigo si è conclusa la Coppa Italia Next Pro. Sulle strade del Veneto si sono disputate due gare una sprint in pattinato ed una in salita in tecnica classica alle quali erano presenti atleti brianzoli affiliati alla Polsp.Team Brianza di Lissone, alcuni, per l’occasione, inseriti nella squadra Fisi Provinciale Milano come le gemelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti, Alessandro Biella e Carlo Mariani accompagnati dal tecnico Furio Agradi quindi Camilla Crippa selezionata nella rappresentativa regionale. Accanto ai giovani hanno gareggiato i senior del team lissonese che hanno conquistato piazzamenti importanti sino a posizionare al quarto posto la squadra presieduta da Carlo Salvioni nel circuito dove erano presenti 117 società provenienti da tutta Italia.

Skiroll: Carlo Mariani e gli altri atleti brianzoli

Completate le 22 tappe, sul podio finale della Coppa sono saliti diversi atleti della Polisp.Team Brianza a iniziare da Carlo Mariani (abita a Villa Raverio) primo nella categoria U 16, dopo una stagione da protagonista; quindi tra i Master 2 sui primi due gradini solo saliti il lissonese Gabriele Biella e il monzese Marco Forzatti. Podio anche per Camilla Crippa terza nella Cat. U 20 e sesta nella classifica Assoluta dove Valeria Pagani ha chiuso in 13ma posizione. Nelle categorie giovanile brillano i piazzamenti delle sorelle Forzatti: Arianna quarta e Sofia quinta tra le U 14, mentre tra gli U 18 Alessandro Biella ha ottenuto il quarto posto a sei punti dal podio. “È stata una stagione fantastica, i nostri giovani hanno dimostrato sul campo di essere migliorati e i risultati certificano il buon livello raggiunto. – commenta il presidente Salvioni – Un grazie va anche ai senior ed ai master per la costanza, poiché con il loro contributo il nostro Team è arrivato al 4° posto. Ringrazio i partner che ci sostengono, e i genitori per il supporto. Tra poco si riparte per la stagione invernale”.