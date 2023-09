Serie C: Renate la spunta, Mondonico manda al tappeto l’Atalanta U23

Vince di misura il Renate che capitalizza al meglio la rete di Mondonico ma soprattutto il brillante approccio alla partita del quarto turno di Serie C. Per mezz’ora i ragazzi di Pavanel fanno soffrire tantissimo i nerazzurri bergamaschi che al 28’ rimangono anche in dieci uomini.

Serie C: Renate la spunta, avversari in dieci dalla mezzora

Questo perché Sorrentino, lanciato indisturbato verso la porta, viene messo giù da Masi. La posizione del fallo, avvenuto nei pressi dell’area di rigore, non lascia spazio ad interpretazioni: espulso Masi e Atalanta U23 in 10. Avanti di una rete e con un uomo in più il Renate si spegne piano piano mentre per contro l’Atalanta non si arrende e lotta con grande determinazione sino alla fine per pareggiare. Come accade all’82’ quando De Nipoti non trova il bersaglio grosso per questioni di centimetri. Ma questa non è stata l’unica chance visto che prima anche Di Serio e Cortinovis avevano aperto ampie crepe nella difesa del Renate che, seppur in affanno, riesce a vincere il posticipo di mercoledì.

Serie C: Renate la spunta, gli allenatori

Detto della partita parliamo degli allenatori: Massimo Pavanel, tecnico del Renate, e Francesco Modesto, scelto come prima guida dell’Atalanta U23, si sono affrontati in due occasioni e la vittoria è sempre andata al secondo, prima con il Vicenza e poi con il Cesena (nella passata stagione) sempre contro la Triestina. Sono invece tre le volte in cui Modesto ha allenato una sua squadra contro il Renate con questo bilancio: una vittoria e una sconfitta ai tempi della Pro Vercelli (stagione 2020-21) mentre nello scorso campionato l’attuale tecnico degli orobici si era imposto, in casa, con il Vicenza grazie alle reti di Tjas Begic e Mario Ierardi, con in mezzo il temporaneo pareggio di Matteo Angeli.

Serie C: Renate-Atalanta U23, il tabellino

RENATE – ATALANTA U23 1-0

MARCATORE: Mondonico all’8’ p.t.

RENATE (3-5-2): Fallani 6,5; Auriletto 6, Mondonico 7, Possenti 6,5; Rolando 6 (dal 15’ s.t. Tremolada 6), Baldassin 6 (dal 18’ s.t. Gasperi 6), Esposito 5,5, Garetto 6 (dal 18’ s.t. Procaccio 6), Bracaglia 6; Maletic 5,5 (dal 29’ s.t. Bianchimano 5,5), Sorrentino 5,5 (dal 29’ s.t. Sartore 5,5). A disposizione Ombra, Munaretti, Alcibiade, Nicolini, Amadio, Currarino, Bosisio. All. Pavanel 6

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara 6; Solcia 5,5, Masi 5, Bonfanti 6; Palestra 6 (dal 10’ s.t. Bernasconi 6), Awua 6 (dal 36’ s.t. Sidibe s.v.), Chiwisa 6 (dal 10’ s.t. Cortinovis 7), Ceresoli 6,5; Mallamo 6; Di Serio 6, Italeng 6 (dal 25’ s.t. De Nipoti 6). A disposizione Gelmi, Pardel, Del Lungo, Berto, Mendicino, Roaldsoy, Pagani, Colombo, Mora. All. Modesto 5

ARBITRO: Gemelli di Messina 6

NOTE: paganti 300, incasso non comunicato. Espulsi Masi al 28’ p.t. e il tecnico Modesto al 33’ s.t. Ammoniti Solcia, Esposito, Rolando, Awua, Bianchimano. Angoli 5–5