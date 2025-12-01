Serie B: esami clinici per Colpani dopo l’infortunio muscolare

Costretto a saltare il match con la Juve Stabia per un problema muscolare, l’attaccante del Monza Andrea Colpani è stato sottoposto ad accertamenti per valutare l’infortunio.

Serie B: esami clinici per Colpani dopo l’infortunio, “lesione di primo grado del muscolo”

Nel pomeriggio dell’1 dicembre, l’Ac Monza ha comunicato che “gli esami clinici cui è stato sottoposto Andrea Colpani hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della gamba sinistra“.

Una nota che sembra escludere conseguenze gravi, ma lascia in attesa dei tempi di recupero stimati per il giocatore.

Serie B: domenica a Monza arriva il Sudtirol

Il Monza domenica 7 dicembre affronta all’U-Power Stadium il Sudtirol alle 15.