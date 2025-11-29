Il Monza capolista scende in Campania per la sfida alla Juve Stabia, squadra imprevedibile, di alto livello, che in casa è ancora imbattuta e che non vede l’ora di fare uno scherzetto ai biancorossi.

Serie B, mister Bianco verso Juve Stabia-Monza: «Mancano 45-50 punti per la promozione»

Alla vigilia Paolo Bianco è carico, ma anche guardingo: «Siamo ad un livello alto e stiamo facendo qualcosa di straordinario. Quando vinci così tante partite sembra la normalità, ma non lo è e lo dice la storia di questa categoria. Possiamo ancora migliorare, dobbiamo essere più cinici a chiudere le partite, possiamo anche fare di più in allenamento. Con la Juve Stabia è la partita perfetta per capire se possiamo ulteriormente alzare il livello. Loro in casa non hanno mai perso, hanno subito solamente un gol nelle cinque partite che hanno giocato. È la sfida più bella, per vedere se veramente possiamo finire in alto in alto».

Gira voce che il Monza abbia sfruttato la sosta per stilare una tabella di marcia per la Serie A. Bianco aveva parlato di circa 22 vittorie totali per raggiungere l’obiettivo, spostando l’attenzione dai record al traguardo finale. Oggi i biancorossi sono in linea, ma l’ultimo chilometro della corsa è ancora lontanissimo, visto che è stato appena superato il primo quarto di stagione.

«Allegri è il maestro delle tabelle e ultimamente ha detto che gli servono 51 punti per la qualificazione alla Champions. E lui non sbaglia mai. Secondo i teorema a noi mancano tra i 45 e 50 punti per la promozione. E sono veramente tanti. Non facciamo tabelle adesso, dobbiamo solo continuare a spingere forte e aumentare il margine tra noi e le dirette concorrenti».

Serie B, mister Bianco verso Juve Stabia-Monza: la formazione

Per quanto riguarda la formazione iniziale, Bianco è in un momento in cui ha poco senso cambiare troppo (squadra che vince non si cambia, nda) ma è anche in un periodo in cui non ha praticamente nessuna necessità di farlo. I giocatori dal minutaggio maggiore sono anche quelli che stanno meglio e la forza dei veterani è chiarissima. Per questo non ci saranno troppi ballottaggi. In porta l’ex di giornata Demba Thiam. In difesa il solito terzetto Izzo, Ravannelli, Carboni. A sinistra imprescindibile Azzi, a destra Birindelli favorito su Ciurria. In mezzo Obiang e Pessina non ti toccano. E davanti? Davanti c’è un ballottaggio a quattro per tre posti. Al momento il più certo è Colpani. Poi rientra Keita dalla squalifica e stanno bene Alvarez e Mota Carvalho. Tre in campo, con tante possibili varie combinazioni, uno entrerà alla panchina. Rotazioni leggermente più corte solamente per le assenze forzate di Caprari e Galazzi, per il resto, tutti a disposizione.

Si gioca domenica, alle 15, al Menti di Castellammare di Stabia.



