⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: il Monza batte in casa il Cesena per 1-0 grazie a un gol di Obiang, bissa il settimo successo consecutivo in campionato e allunga in vetta in classifica (ora a +3 sul Modena, al secondo posto, ndr).

94′ Cesena pericoloso con un tiro-cross di Berti che è sventato da Thiam.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

84′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Izzo e Mota Carvalho entrano Lucchesi e Delli Carri.

83′ Doppio cambio nel Cesena: al posto di Castagnetti e Ciofi entrano Bertaccini e Magni.

82′ Sul corner seguente è Ciervo a pescare l’incornata in area di Zaro che sorvola la traversa. Può tirare un sospiro di sollievo la difesa biancorossa.

81′ Adamo imbecca Shpendi sull’out di sinistra che calcia su Thiam che respinge in corner.

76′ Ammonito Colombo per un fallo commesso su Adamo.

75′ Doppio cambio nel Cesena: al posto di Francesconi e Frabotta entrano Bastoni e Adamo.

71′ Ravvisato fuorigioco dal VAR. Dunque, rete annullata al Cesena per offside in fase di iniziazione dell’azione. Si rimane sul risultato di 1-0 a favore del Monza. MONZA-CESENA 1-0

70′ Pareggio degli ospiti che approfittano di un disimpegno errato della difesa brianzola: Olivieri allarga a destra per Berti che serve al centro Shpendi che insacca da pochi passi. MONZA-CESENA 1-1

70′ GOL DEL CESENA

69′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Obiang e Alvarez entrano Colombo e Maric.

68′ Attacco brianzolo per vie centrali e stavolta ci prova Mota Carvalho con una sassata che finisce abbondantemente a lato.

63′ Rigore solare non concesso al Monza: azione in verticale di Obiang che innesca Mota Carvaho, il quale entra in area venendo falciato sul più bello da Zaro. Non è rigore né per l’arbitro Mucera né per il VAR. Doppia decisione discutibile.

62′ Castagnetti imbecca centralmente Berti che non ci pensa su due volte e calcia di prima intenzione spedendo la sfera in curva.

61′ Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra Ciurria.

61′ Cambio nel Cesena: al posto di Blesa entra Olivieri.

58′ Cross dalla destra di Izzo per Azzi, ben appostato in area, che non riesce ad impattare bene. Sfuma l’azione.

58′ Intervento prodigioso di Obiang che si allunga “con le chele” stoppando la corsa di Shpendi lanciato a rete

54′ Cesena vicino al pari dopo un’azione ben orchestrata: Blesa serve Frabotta a sinistra che gira la sfera per Berti, il quale fa partire un tiro-cross velenoso che fa la barba al palo con il pallone che finisce a lato di poco.

48′ Il primo sussulto della ripresa è di marca romagnola: Shpendi allarga il fronte a destra per Frabotta che fa partire un tiro-cross indirizzato al centro ma è bravo Izzo ad immolarsi anticipando l’attaccante albanese.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL‘U-POWER STADIUM!

🧐 Totale spettatori: 7.777. Incasso € 72.198,15. Settore ospiti: 1.102. Incasso € 22.040,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza avanti sul Cesena grazie al gol siglato da Obiang al 37′. Brianzoli in vantaggio con merito dopo la prima frazione di gioco anche se gli ospiti, quando alzano i giri del motore, sono pericolosi in ripartenza.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

43′ Cesena insidioso a sinistra con l’ex Juventus Frabotta che colpisce con una bordata mancina che non inquadra lo specchio della porta.

41′ Disimpegno errato di Thiam che perde malamente la sfera regalandola a Berti che prova ad approfittarne servendo Shpendi ma il talento albanese si fa anticipare nel momento chiave da Colpani.

🧐 Si tratta del primo gol in campionato per Pedro Obiang alla tredicesima presenza.

37′ Monza in vantaggio meritatamente: Azzi recupera un gran pallone a centrocampo e dà il via all’azione avanzando palla al piede e scaricando a destra per Mota Carvalho che imbecca Obiang in area, il quale controlla e deposita all’angolino col destro da ottima posizione. MONZA-CESENA 1-0

37′ ⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

33′ Risponde il Cesena con una staffilata da fuori area di Shpendi, indirizzata all’angolino, che costringe Thiam al tuffo in presa bassa.

29′ Azione in verticale dei padroni di casa che provano a creare grattacapi alla difesa bianconera con un mancino di controbalzo di Colpani che sorvola la traversa.

25′ Monza ancora pericoloso, stavolta dalle parti di Mangraviti: Obiang mette al centro per la pronta e sibillina girata col destro di Alvarez che termina sull’esterno della rete.

24′ Mota Carvalho appoggia per Obiang che controlla e prende la mira da fuori area: pallone che sorvola la traversa di un paio di metri.

19′ Primo segnale del Cesena: dopo una triangolazione con Ciervo, è Berti a crossare dalla destra per l’inzuccata di Shpendi che termina centrale tra le comode braccia di Thiam. Ravvisato, però, l’offside.

9′ Azione in verticale del Monza: Pessina allarga a destra per l’accorrente Izzo che fa partire un traversone invitante per Mota Carvalho che si coordina in rovesciata non colpendo la sfera da ottima posizione. Potenziale occasione sfumata.

4′ Manovra avvolgente di marca brianzola conclusa con un tiro fuori misura di Alvarez.

2′ Assedio biancorosso nei primi minuti di gioco: la retroguardia romagnola alza il muro su una conclusione in area col destro di Mota Carvalho.

📣 INIZIA IL MATCH ALL‘U-POWER STADIUM!

☝️Scelte di formazione: la sorpresa nel Monza si chiama Alvarez che parte dal 1′ mentre a supporto dell’attaccante uruguaiano ex Sassuolo agiranno Colpani e Mota Carvalho; sull’out di destra ci sarà Birindelli al posto di Ciurria che si accomoda in panchina assieme a Caprari. Nel Cesena, invece, Mignani conferma la formazione pronosticata alla vigilia.

Cresce l’attesa anche per la coreografia in programma in Tribuna Est.

“Amici del Monza, Fedelissimi, Lesmo, San Fruttuoso e Stradella, grazie anche alla collaborazione di sostenitori esterni, hanno contribuito all’acquisto di 2000 bandierine biancorosse da sventolare in occasione dell’entrata in campo delle squadre fino al calcio d’inizio.

L’obiettivo è duplice visto che, oltre al sostegno ai ragazzi in campo, si vuole cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi, anche quelli meno assidui.

Il colore ed il calore non mancheranno dunque per il supporto ai ragazzi in questa domenica così importante per la squadra e per la città”.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Alvarez. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Maric, Caprari, Delli Carri, Sardo, Zeroli, Colombo, Bakoune, Ciurria, Petagna. All. Paolo Bianco.

⚪⚫ CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. A disposizione: Siano, Ferretti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Diao, Olivieri, Bertaccini. All. Michele Mignani.

Per la tredicesima giornata di Serie B 2025/26 il Monza di Paolo Bianco ospita il Cesena guidato da Michele Mignani: match in programma domenica 23 novembre all’U-Power Stadium alle ore 17.15. La formazione biancorossa, capolista della Serie B con 26 punti totalizzati, insegue il record della settima vittoria consecutiva e per bissarlo dovrà battere in casa l’ostico Cesena, distante solo tre punti. La squadra romagnola è un avversario temibile soprattutto in trasferta dove finora è la squadra con il miglior rendimento del campionate con ben cinque vittorie e due sole sconfitte lontano dal Manuzzi. La media di punti a partita dei padroni di casa è di 2,17 mentre quella dei bianconeri è di 1,92.

Lega Serie B scende in campo con il Pallone Rosso

Il simbolo principale in campo nel prossimo turno di campionato di Serie B sarà il Pallone Rosso (dove le trame colorate sono state fatte tutte rosa, ndr), con una versione speciale dedicata esclusivamente alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre. Il pallone firmato Kappa®, sarà un formidabile simbolo per diffondere i valori di rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne e sarà protagonista su tutti i campi della Serie BKT in occasione della 13ª giornata di campionato.

“B4LOVE” è lo slogan della campagna, per una attivazione collettiva che andrà oltre il campo da gioco.

Serie B, Monza-Cesena: le ultime dai campi

In casa Monza mister Bianco ritrova Izzo (espulso nel finale di Monza-Spezia, ndr) e Alvarez mentre perde Keita per squalifica. Sono indisponibili Brorsson per appendicite e Galazzi per un fastidio muscolare. In attacco Mota Carvalho sarà supportato da Colpani e da uno tra Ciurria e Caprari.

In casa Cesena è indisponibile l’acciaccato Piacentini e l’allenatore Mignani dovrebbe affidarsi al suo classico 3-5-2 con il tandem d’attacco composto da Blesa e Shpendi.

Serie B, Monza-Cesena: le curiosità

Secondo transfermarkt nel Monza il calciatore con il maggior valore di mercato è Andrea Colpani con un valore di otto milioni mentre nel Cesena spicca fra tutti l’attaccante classe 2003 Cristian Shpendi, attualmente a quota cinque reti in campionato, che rappresenta un valore di cinque milioni e mezzo.

Nel Monza l’allenatore dei portieri è Valerio Fiori: è il presente che affronta il passato perché nella stagione 1996/97 ha militato in Serie B con la maglia del Cesena totalizzando 18 presenze. Gara da ex anche per l’allenatore in seconda Filippo Pensalfini (ex centrocampista) che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2000/01 in Serie C1 con uno score di una rete in 22 presenze.

L’allenatore dei romagnoli Michele Mignani (ex difensore) ha indossato la divisa del Monza in 16 occasioni nel campionato cadetto 1993/94.

Nel Cesena il portiere titolare è Jonathan Klinsmann, classe 1997, figlio del grande Jürgen Klinsmann: ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, ha vinto un Mondiale (Italia 1990) e un Europeo (Inghilterra 1996) con la maglia della Germania; inoltre, Klinsmann ha allenato la nazionale tedesca al Mondiale di Germania 2006 perdendo la storica semifinale contro l’Italia di Marcello Lippi.

Serie B, Monza-Cesena: la direzione arbitrale

Sarà Giuseppe Mucera di Palermo a dirigere Monza-Cesena, coadiuvato dagli assistenti Federico Fontani di Siena e Marco Colaianni di Bari. Quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea. VAR Luigi Nasca di Bari; AVAR Francesco Cosso di Reggio Calabria.