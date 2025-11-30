Serie B, Juve Stabia-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Scelte di formazioni: in casa gialloblù Stabile rileva in difesa lo squalificato Stabile mentre la sorpresa è Piscopo dal 1′ dopo tre panchine consecutive; tra i brianzoli la novità è l’avanzamento sulla trequarti di Ciurria accanto a Mota Carvalho e a supporto del centravanti Alvarez.

Le formazioni ufficiali

🟡🔵 JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Giorgini, Bellich, Stabile; Carissoni, Pierobon, Correia, Mosti; Piscopo, Gabrielloni; Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Leone, Cacciamani, De Pieri. All. Ignazio Abate.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Mota Carvalho; Alvarez. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Lucchesi, Maric, Delli Carri, Sardo, Keita, Zeroli, Colombo, Bakoune, Capolupo, Petagna. All. Paolo Bianco.

Il Monza di Paolo Bianco, capolista della Serie B con 29 punti in classifica, cerca l’allungo in vetta nella trasferta insidiosa contro la Juve Stabia di Ignazio Abate: gara in programma domenica 30 novembre alle ore 15.00 al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. I biancorossi vivono un grande momento di forma grazie alle sette vittorie consecutive in campionato ed è reduce dal successo casalingo ottenuto contro il Cesena grazie al gol partita siglato da Obiang. Per la compagine brianzola non sarà facile sbancare il “Menti”, ancora inviolato, considerando che le “Vespe” in casa hanno un ottimo trend condito da tre vittorie, due pareggi e un solo gol subito.

Serie B, Juve Stabia-Monza: le ultime dai campi

Lato Juve Stabia: non farà parte del match lo squalificato Ruggero, difensore classe 2000, espulso nel match del “Ferraris” perso contro la Sampdoria e al suo posto dovrebbe giocare Stabile; sono indisponibili Battistella, Burnete, Morachioli, Varnier e Zuccon; modulo a specchio per il tecnico Abate che dovrebbe affidarsi in attacco all’ex Como Gabrielloni supportato da Cacciamani e Candellone.

Lato Monza: mister Bianco recupera Keita che aveva saltato per squalifica la gara contro il Cesena ma perde Colpani per un problema muscolare da valutare e Caprari per un affaticamento muscolare; sono ancora indisponibili Galazzi, Brorsson, Antov e Forson; in avanti spazio ad Alvarez con Keita e Mota Carvalho sulla trequarti.

Serie B, Juve Stabia-Monza: la direzione arbitrale

L’incontro Juve Stabia-Monza sarà diretto da Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (Ba) coadiuvato dagli Assistenti Davide Imperiale di Genova e Simone Biffi di Treviglio (Bg); Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Na); VAR Manuel Volpi di Arezzo; AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia.