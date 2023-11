Serie A, Palladino verso Verona-Monza: «È il momento di fare punti». Poi l’analisi dei singoli

«Siamo pronti, siamo carichi. Sono fiducioso perché abbiamo lavorato bene. Adesso è il momento di tirar fuori qualcosa in più». Mister Raffaele Palladino nella conferenza stampa di presentazione della 11° giornata di Serie A, sempre con la misura che contraddistingue le sue parole, ha suonato la carica per il suo Monza impegnato a Verona. Si gioca domenica alle 12.30 al Bentegodi.

Serie A, Palladino verso Verona-Monza: spingere sull’acceleratore, a dicembre ci sono le big

«Andiamo sempre alla ricerca di un miglioramento – ha detto – e dobbiamo dare continuità alle prestazioni, perché abbiamo vissuto un crescendo dall’inizio dell’anno. Dobbiamo capire che contro il Verona può essere una partita “sporca” perché è un’avversaria difficile da affrontare in un ambiente complicato. Ma adesso è il momento di tirar fuori qualcosa in più, è il momento di fare punti che ci permetteranno di arrivare all’obiettivo della salvezza. È il momento di spingere sull’acceleratore perché a dicembre affronteremo le big».

Serie A, Palladino verso Verona-Monza: Izzo

L’appuntamento pre partita è stato l’occasione per fare il punto sui singoli. Su Izzo, sottoposto in Spagna a un intervento per la rimozione di un neuroma al piede, i tempi di recupero non sono ancora stabiliti: «Sta lavorando, deve ancora togliere i punti. Saranno i medici a darci indicazioni più precise».

Serie A, Palladino verso Verona-Monza: Dany Mota Carvalho e Cittadini

Poi Dany Mota Carvalho che alla fine del match era stato un po’ “richiamato all’ordine” dal suo allenatore e invitato a “fare di più”: «Serviva forse una scossa dal punto di vista mentale, in settimana abbiamo avuto una risposta in allenamento».

E Cittadini che «stava per rientrare ma gli è venuta influenza e si è fermato di nuovo»

Serie A, Palladino verso Verona-Monza: Flaco Colpani e Vignato

Discorso a parte per il “Flaco” Colpani, che il mister vuole proteggere: «Gli ho detto di non pensare a quello che si dice di lui, ma di pensare a lavorare ogni giorno. “Prendi i complimenti e non farti condizionare”, gli ho detto, ma lui è un ragazzo intelligente».

Come Vignato che, ritrovatosi a fare i conti con la situazione del suo reparto, «ha sfruttato l’occasione che ha avuto» e avrà spazio.

Serie A, Palladino verso Verona-Monza: Machin

Il chiusura una riflessione su Machin: «L’anno scorso ha fatto un grande percorso dopo i primi quattro mesi in cui “non era presentabile”. Da gennaio ha cambiato atteggiamento e quest’estate ha fatto un gran ritiro, ma per poco spazio aveva fatto un passo indietro. Ora si è rimesso in riga, gliel’ho detto. È un giocatore che ha grandi qualità sia tecniche che fisiche e può giocare in varie posizioni di campo. Credo molto in lui e troverà i suoi spazi».