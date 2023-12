Serie A, Monza-Genoa LIVE: le formazioni ufficiali

Il Monza di mister Palladino ospita il Genoa di Gilardino nell’incontro valevole per la quindicesima giornata di Serie A. I biancorossi sono reduci dal finale thrilling contro la Juventus: pareggio nel recupero siglato da Valentin Carboni e gol del sorpasso bianconero firmato da Gatti a tempo scaduto. La squadra brianzola non vince in campionato da un mese, ovvero dalla straripante vittoria ottenuta al Bentegodi contro l’Hellas Verona mentre, tra le mura amiche, non trova la vittoria da oltre due mesi: sonoro 3-0 rifilato alla Salernitana, condito dalle reti di Colpani, Vignato e Pessina. I rossoblù, a meno tre punti dal Monza in classifica, nell’ultimo turno hanno impattato 1-1 contro l’Empoli andando a segno con Malinovskyi, oggi assente per squalifica. Calcio di inizio all’U-Power Stadium alle ore 15.00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Colombo. All. Raffaele Palladino.

🔴🔵 GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vaszquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Haps; Retegui, Gudmundsson. All. Alberto Gilardino.