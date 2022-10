Serie A: i convocati del Monza per il Milan

Pronti e caricati dalla spettacolare vittoria di Udine in Coppa Italia. Così i giocatori del Monza arrivano alla sfida col Milan alla Scala del calcio. Al termine della rifinitura a Monzello, mister Palladino ha convocato 27 giocatori per il match di San Siro, valido per l’undicesima giornata di Serie A e in programma sabato 22 ottobre alle 18.

Serie A: tutti nomi, per la porta torna Di Gregorio

La lista completa: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.