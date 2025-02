Roma-Monza 4-0, le pagelle: difesa imbarazzante, attacco inutile

ROMA-MONZA 4-0

MARCATORI: pt 10’ Salemaekers, 32’ Shomurodov, st 28’ Angelino, 43’ Cristante

ROMA (3-4-2-1) Svilar 6.5; Mancini 6, Hummels 6, Ndicka 6.5; Saelemaekers 7.5 (25’st Rensch 6), Pisilli 6, Cristante 7, Angelino 7 (35’ Salah-Eddine n.g.); Soulé 7, Baldanzi 6.5 (17’st Dybala 6); Shomurodov 7 (25’st Paredes 6). A disp.: Gollini, De Marzi, Pellegrini, Abdulhamid, Konè, Celik, Nelsson, Gourna-Douath, El Shaarawy. All.: Ranieri 7.5

MONZA (3-4-2-1) Turati 5.5; Lekovic 4.5, Brorsson 5, Carboni 5.5 (32’ Palacios n.g.); Pereira 4.5, Bianco 5, Urbanski 5 (11’st Martins 5.5), Kyriakopoulos 4.5; Mota Carvalho 4.5 (25’st Keita 5.5), Ciurria 4.5 (11’st Zeroli 5.5), Ganvoula 4.5 (1’st Petagna 4.5). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Colombo, Vignato All.: Nesta 5.5

Turati 5.5 Gli tirano da tutte le parti, qualcuna la prende pure

Lekovic 4.5 Non si riesce a capire se sia peggio quando interviene o quando lascia passare gli avversari come se nulla fosse. Ancora non ci siamo. Destinato alla panchina in caso di recupero di un paio di difensori dalla lista infortunati

Brorsson 5 Il meno peggio dei nuovi del reparto arretrato. Rozzo nelle spazzate, rude nelle entrate, cerca di tenere in piedi il reparto. Per quel che costa va pure bene

Carboni 5.5 Prova a respingere con aggressività Soulè e lo costringe ad arretrare il raggio d’azione, è colpevole esattamente come i compagni di lasciare troppo spazio ai romanisti, ma è anche l’unico che regola la linea (32’ Palacios n.g.)

Pereira 4.5 La Roma non si muove troppo dal suo lato, eppure lui – spesso – è in ritardo su Angelino. Lontano dalla marcatura anche sull’angolo che lancia Cristante in gol

Bianco 5 Spesso sembra muoversi a caso, motorino infaticabile senza navigatore

Urbanski 5 Troppo molle per una partita impostata tutta sulla difensiva, in ripartenza perde tantissimi palloni per mancanza d’idee (11’st Martins 5.5 Entra per mettere energia, intermittente)

Kyriakopoulos 4.5 Sverniciato senza pietà da Saelemaekers e Soulè. Altro giocatore che avrebbe preferito essere ceduto

Mota Carvalho 4.5 Un tiro, sì, quasi contro voglia. Sostanzialmente sta scioperando, dopo tanti anni dediti alla causa (25’st Keita 5.5 Lontano dalla forma, basso minutaggio a disposizione)

Ciurria 4.5 Lotta senza vincere mezzo duello. Partita storta, atteggiamento sempre corretto (11’st Zeroli 5.5 Si vede che ha voglia di giocatore, pure più di quanto il procuratore non cerchi di sponsorizzarlo)

Ganvoula 4.5 Non la prende mai. È la controfigura scarsa di Djuric e incredibilmente è il più pericoloso in campo con una ciabattata che per pura casualità finisce smanacciata da Svilar appena oltre il palo. Dura giusto un tempo, meno male perché 45 minuti sono fin troppi. (1’st Petagna 4.5 La sostanza non cambia, non riesce nemmeno ad andare in marcatura su Cristante quando serve)

Nesta 5.5 Sbigottito da tanta arrendevolezza, evidentemente lui non l’aveva preparata così. Ma poi cosa volete dirgli? Va all’Olimpico con dieci infortunati, uno squalificato, quattro titolarissimi ceduti sul mercato e una serie di giocatori imprensentabili. Non gli si può nemmeno dire che abbia sbagliato la formazione.