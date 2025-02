Serie A, Roma-Monza LIVE 2-0: Saelemaekers e Shomurodov indirizzano il match

🟡🔴 47′ Soulé serve Pisilli che dal limite dell’area colpisce di potenza spedendo a lato la sfera.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL‘OLIMPICO DI ROMA!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Ganvoula entra Petagna.

⏳ Fine primo tempo all’Olimpico di Roma: Roma in vantaggio sul Monza col risultato di 2-0 mediante le reti siglate da Saelemaekers e Shomurodov.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 45′ Ripartenza veloce del Monza: Urbanski verticalizza per Mota Carvalho che tira verso la porta, blocca Svilar.

⚪🔴 42′ Si sveglia il Monza al tramonto del primo tempo: Bianco innesca Ganvoula che incrocia col destro, reattivo Svilar che evita il gol dell’1-2. Biancorossi ad un passo dal gol alla prima occasione del match.

🟡🔴 32′ Soulé slalomeggia sulla destra ubriacando Kyriakopoulos e mette al centro per il ben appostato SHOMORUDOV che deposita in rete con un preciso colpo di testa. ROMA-MONZA 2-0

⚽️ GOL DELLA ROMA!

🟡🔴 31′ Punizione dalla sinistra di Soulé per la girata di testa di Cristante che sorvola la traversa.

🟡🔴 25′ Un tarantolato Saelemaekers carica un fendente da fuori area che finisce di poco fuori.

🟡🔴 15′ Quarto d’ora a tinte giallorosse. Il Monza fa seria fatica ad interrompere il lungo possesso palla della Roma. Ci prova Soulé col destro, blocca centralmente Turati senza problemi.

🟡🔴 14′ Tiro mancino di Baldanzi dall’interno dell’area, gli fa muro Lekovic che devia in corner.

🟡🔴 10′ Shomurodov scarica a destra per SAELEMAEKERS che si accentra e calcia con un delizioso sinistro a giro che si insacca all’angolino battendo Turati. ROMA-MONZA 1-0

⚽️ GOL DELLA ROMA!

🟡🔴 7′ Accelerata improvvisa di Shomurodov che avanza e sfodera un sinistro che si spegne fuori.

🟡🔴 5′ Primo sussulto della Roma che sfiora subito il vantaggio: cross dalla sinistra di Soulé in mezzo per Pisilli che tutto solo in area cincischia mandando incredibilmente a lato.

📣 INIZIA IL MATCH ALL‘OLIMPICO DI ROMA!

🔘​ Dirige l’incontro il Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia-Alberto Tegoni di Milano. Quarto ufficiale: Simone Gallipò di Firenze. VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Davide Ghersini di Genova.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Monday Night da brividi per il Monza di Alessandro Nesta che fa visita alla Roma di Claudio Ranieri. Sapore di derby per “Tempesta perfetta” data la sua lunga militanza da calciatore con la maglia della Lazio. I biancorossi, falcidiati dagli infortuni, cercano continuità dopo il pareggio casalingo contro il Lecce e, per sperare ancora nella salvezza, sono chiamati all’impresa. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Le formazioni ufficiali

🟡🔴 ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Turati; Brorsson, Lekovic, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota Carvalho; Ganvoula. All. Alessandro Nesta.