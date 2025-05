Playoff calcio serie D: Folgore Caratese ko, al secondo turno la Pro Palazzolo

E’ la Pro Palazzolo a vincere nel primo turno la semifinale del girone B di Serie D. La squadra di mister Marco Didu ha superato 2-0 la Folgore Caratese, grazie alle reti – una per tempo – di Paloschi e Allievi, e domenica prossima disputerà il secondo turno playoff del girone B contro il Calcio Desenzano che ha sconfitto 2-0 la Casatese Merate.

Playoff serie D, alla Pro Palazzolo bastano sette minuti per sbloccare

Alla Pro Palazzolo sono bastati sette minuti per sbloccare il risultato quando Paloschi, ben appostato a centro area, ha centrato la porta presidiata da Salvalaggio. Ennesima prodezza del centravanti ex Milan protagonista assoluto della stagione dei bianco blu bresciani. Al 20′ ancora Pro Palazzolo pericolosa: passaggio in verticale di Ciccone che premia l’inserimento di Conti, Salvalaggio però in uscita sbarra la porta al centrocampista. Al 36′ si fa vedere in avanti anche la Folgore Caratese con il colpo di testa di Pedone sugli sviluppi di un corner smanacciato da Doldi.

Playoff serie D, determinante per la Folgore l’espulsione di Arpino

A inizio ripresa doppio cambio per i brianzoli con Ferrari e Lipari che sostituiscono Ravasi e Matteucci. All’8′ è però ancora Conti di prima intenzione su cross di Mattioli a mettere a lato non di molto; due minuti dopo risponde la Folgore Caratese con Maspero a lato non di molto. Al 19′ episodio chiave del match: assiste di Paloschi Spaviero che lanciato a rete viene messo giù da Arpino al limite dell’area: punizione e rosso diretto la decisione dell’arbitro. La punizione battuta da Boschetti si stampa sulla barriera. La Folgore Caratese ci prova nonostante l’uomo in meno, ma al 38′ arriva il raddoppio: punizione di Mattioli per Allievi che con una traiettoria beffarda supera Salvalaggio.

Pro Palazzolo – Folgore Caratese 2 – 0

Marcatori: 7’ Paloschi, 83’ Allievi

Pro Palazzolo (3-5-2): Doldi; Armati, Bane, Saltarelli, Mattioli, Conti (84’ Manto), Pinardi (77’ Grieco), Boschetti (70’ Allievi), Ciccone, Spaviero (73’ Arras), Paloschi (88’ Cogliati). A disposizione: Raimondi, Personi, Poledri, Maffeis. All. Didu

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Balamotis, Bigolin, Arpino, Martellotta; Pedone (77’ Forchignone), Maspero, Matteucci (45’ Lipari); Cocola (67’ Cadili), Ferrandino (88’ Ciarmoli); Ravasi (45’ Ferrari). A disposizione: Spada, Rebaudo, Sacco, Disca. All. Crippa (Carobbio squalificato)

Arbitro: Deborah Bianchi (Prato); assistenti, Andrea Galluzzo (Locri), Massimiliano Cirillo (Roma1).

Ammoniti: Pinardi, Doldi, Ferrandino, Balamotis; espulso: 64’ Arpino. Recupero: 1’ pt; 5’ st