Pesca sportiva: La Seregnese vince il campionato cittadino

Il campionato seregnese di pesca, 55esima edizione e primo memorial Roberto Pizzi, si è svolto ai laghi Carpanea di Inverigo, con il patrocinio della Fipsas Milano e del comune di Seregno. Giudice di gara: Giovanni Trezzi. Ad aggiudicarsi il titolo a squadre è stata l’Ads gps La Seregnese, seguita dagli Amici della pesca, al terzo posto La Pescosa, quarto Amo d’oro.

Pesca sportiva: campioni individuali e complimenti

Campione seregnese individuale: Diego Galanti; tra i pierini, primo classificato Kevin Bebawi. A premiare i vincitori era presente il sindaco di Seregno Alberto Rossi che si è complimentato per la buona riuscita della gara e con tutti i partecipanti, soprattutto con la società La Seregnese, a cui è toccata l’organizzazione di questa edizione. Un plauso particolare ha rivolto ai più piccoli che hanno iniziato ad appassionarsi a questo sport e ai veterani che, nonostante i tempi, continuano a essere presenti su laghi e fiumi, uno sport che è “divertimento e passatempo per i più, anche perché il più delle volte i pesci presi all’amo vengono ributtati in acqua e resta la soddisfazione dei colpi fruttosi”.