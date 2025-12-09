Seconda vittoria consecutiva per il Vero Volley Monza impegnato lunedì 8 dicembre a Padova. Un altro bottino pieno dopo il successo casalingo su Civitanova: Monza ha battuto la Sonepar Padova per 1-3, con parziali di 22-25; 25-18; 28-30; 20-25, e l’ha scavalcata in classifica.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza vince a Padova, il match

Era un match importantissimo e la squadra di coach Eccheli l’ha interpretato al meglio cogliendo la prima vittoria stagionale in trasferta. Tra le fila della prima squadra maschile del Consorzio in grande evidenza l’opposto Padar, eletto mvp del match in virtù di 32 punti e il 71% in attacco. Sulla parità dei set, decisiva la terza frazione in un finale incandescente (28-30).

Vero Volley Monza gruppo in campo – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza vince a Padova, obiettivo Coppa Italia

Beretta e compagni ora sono attesi dall’ultimo turno del girone di andata che si giocherà sabato, alle 18, all’Opiquad Arena di Monza contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Per Monza c’è in ballo l’ottavo posto in classifica che regalerebbe la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza vince a Padova, la soddisfazione di Larizza

«La partita è stata molto intensa, come dimostrano anche i parziali – ha commentato il centrale Jacopo Larizza – Padova in casa è una squadra ostica, in grado di dare del filo da torcere a tutti. Noi siamo partiti molto bene e siamo stati bravi a spuntarla nel terzo set dopo aver perso il secondo. Siamo contentissimi, era importante vincere e adesso ci prepareremo alla partita contro Grottazzolina. Sarà un match importante, perché oltre ad esserci in ballo punti in ottica salvezza potrebbe regalarci la qualificazione ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Vogliamo esserci, per i nostri tifosi e per la società, faremo il massimo per riuscirci».