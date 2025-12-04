Pallavolo e impresa: premiata Alessandra Marzari, presidente Vero Volley

C’è anche Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley Monza, tra i 17 capitani d’impresa Made in Italy che la classifica di Forbes Italia ha premiato come più innovativi e di successo dell’anno. Sono stati festeggiati al termine dell’undicesima edizione del Ceo Italian Summit & Awards a Fiera Milano alla presenza di oltre 200 tra amministratori delegati, imprenditori, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni.

L’edizione 2025 dei Ceo Awards, alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, è stata dedicata in particolare al mondo dello sport.

Pallavolo e impresa: premiata Alessandra Marzari, «il talento deve essere generativo»

È il secondo riconoscimento in pochi giorni per la presidente del Consorzio, premiata anche nella seconda edizione de “Il Gala degli imprenditori” nell’ambito del “Premio Visionari d’Impresa”. È il premio, indetto da Scienze Imprenditoriali in partnership con l’istituto di ricerca economico scientifica I-AER.

Durante la serata al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, ha tenuto uno speech dal titolo “Il talento generazionale ha valore solo se diventa generativo”.

«Al centro del mio Consorzio c’è l’impatto sociale, e tutto quello che facciamo, dalla Serie A ai giovani, gira intorno a questa idea – ha dichiarato Marzari – Lo sport è un mezzo straordinario per migliorare le abilità di vita dei bambini, e per tenerli lontani dai comportamenti a rischio. I nostri valori e i nostri pensieri possono aiutare le generazioni successive e le persone con cui abbiamo a che fare. Quando ho fatto diventare Paola Egonu capitana della mia squadra le ho detto che il suo incredibile talento deve essere generativo, ovvero che deve generare valore per tutti coloro che la guardano. Perché i bambini imparano dall’esperienza positiva ma anche dall’esempio. Questo è l’unico vero motivo per fare sport».