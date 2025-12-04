È bastato poco più di un’ora alla Numia Vero Volley per vincere la prima trasferta della Cev Champions League 2026 e proseguire nella sua striscia positiva. La squadra di coach Lavarini ha vinto per 0-3 (20-25; 15-25; 22-25) in Serbia sul campo dell’OK Železničar Lajkovac potendo contare anche su un deciso turnover che ha tenuto a riposo diverse titolari, comprese Egonu e Danesi rimaste in panchina.

Pallavolo Numia Vero Volley Mvp Pietrini

Pallavolo, Champions League: Numia Vero Volley vince in Serbia, le protagoniste

Mvp di serata la schiacciatrice Elena Pietrini: con 13 punti è stata miglior giocatrice della partita per la seconda volta consecutiva. Esordio da titolare – e in CEV Champions League – per la regista Kami Miner, che ha ben distribuito il gioco tra le compagne (16 punti di Akimova e 12 di Sartori) ed è andata a referto con 5 punti, di cui 3 dai nove metri. Debutto europeo anche per Emma Cagnin e Nicole Modesti, a segno rispettivamente con 2 e 1 punto. Ottima prova di squadra al servizio, con ben 10 ace.

Pallavolo, Champions League: Numia Vero Volley vince in Serbia, classifica e prossimo impegno

I tre punti significano vetta della Pool C: con due vittorie e 6 punti la Numia supera l’Eczacibasi (sconfitta al tie-break dall’Olympiacos). Il prossimo impegno è domenica 14 dicembre alle 20.30 alla Choruslife Arena di Bergamo per la prima giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.