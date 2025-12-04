Pallavolo: Vero Volley show a Monza, Civitanova battuta 3-1

Show Vero Volley Monza mercoledì sera alla Opiquad Arena. Quando un risultato sarebbe servito come ossigeno per la classifica di Superlega, quella boccata è arrivata in grande stile: con una vittoria per 3-1 contro la Cucine Lube Civitanova. In attesa dello scontro diretto, e importantissimo, di lunedì 8 dicembre a Padova.

Pallavolo: Vero Volley show a Monza, il match

Monza è tornata a festeggiare i tre punti, a oltre un mese dall’ultimo successo, con una prova corale e quattro atleti in doppia cifra. I parziali di 25-23; 25-21; 21-25; 25-14 dicono di un match su cui la squadra di coach Eccheli ha messo subito le mani e che ha controllato, spegnendo il tentativo di risposta ospite.

Vero Volley 3 dicembre muro

Pallavolo: Vero Volley show a Monza, quattro in doppia cifra

Per il Vero Volley 17 punti di Rohrs, 15 di Atanasov, 10 di capitan Beretta, 14 di Padar; poi 13 muri complessivi e Leonardo Scanferla faro della seconda linea e Mvp del match, nonostante l’infortunio che l’ha costretto ad uscire negli ultimissimi punti.

Monza sale al decimo posto in classifica con 7 punti, scavalcando Latina (6). Lunedì in trasferta affronta la Sonepar Padova (8 punti), alle 17.30 alla Kioene Arena.