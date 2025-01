Pallavolo: Numia rimonta Pinerolo nel recupero e avvicina il secondo posto

Quinta vittoria consecutiva per la Numia Vero Volley Milano che nel recupero della Serie A ha superato 3-1 (24-26, 25-20, 25-19, 25-17) in rimonta la Wash4green Pinerolo, conquistando tre punti importanti per la classifica: il secondo posto di Scandicci è più vicino, si allontana il quarto con Novara. Davanti c’è sempre Conegliano (60), poi Savino del Bene (48), Vero Volley (47) e Novara (42).

Pallavolo Numia Vero Volley – foto Consorzio Vero Volley Pallavolo Numia Vero Volley – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia rimonta Pinerolo, la partita

Dopo un primo set perso ai vantaggi, per tanti errori nei momenti caldi della frazione, le ragazze di Lavarini hanno trovato la concentrazione per rimontare e vincere la partita in quattro set. MVP il libero francese Gelin, autrice di una gara solida in ricezione e in difesa, quattro le giocatrici in doppia cifra: Egonu (24 punti e top scorer del match), Cazaute (19), Sylla (11) e Heyrman (11). Prossimo appuntamento per la Numia Vero Volley Milano sabato 1 febbraio alle ore 20.30 all’Opiquad Arena di Monza contro Cda Volley Talmassons Fvg.