Pallavolo: Mint Monza stop in Superlega, ora doppia Civitanova

Santo Stefano amaro per il Vero Volley nel match che poteva valere il terzo posto in Superlega. La Mint Monza, nell’undicesima e ultima partita di andata, ha lottato al PalaSport di Latina ma si è arresa 3-1 (25-18; 25-20; 21-25; 25-22) contro i padroni di casa di Cisterna Volley.

Pallavolo: Mint Monza stop in Superlega a Latina

Una sfida con molti alti e bassi: Monza ha subito nei primi due set, ha rimontato nel terzo e ha lottato nel quarto. In ottica Coppa Italia, il Vero Volley chiude il girone di andata quarto in classifica con 20 punti e quindi affronterà Civitanova, quinta a quota 19, nei quarti di finale in programma mercoledì 3 gennaio 2024 alle 20 a Monza.

Pallavolo Vero Volley Monza Superlega

«Oggi ci sono stati alcuni frangenti in cui non siamo stati lucidi come di solito. Cisterna è stata brava a metterci pressione fin dall’inizio; noi abbiamo provato a cambiare l’andamento della partita nel terzo set ma nel quarto abbiamo commesso altri errori. Bravi i nostri avversari ad approfittarne e portare a casa il risultato. Chiudiamo il girone d’andata con un livello e una posizione in classifica che non ci aspettavamo. La partita di oggi ci lascia l’amaro in bocca ma possiamo giocare un quarto di finale in Coppa Italia al meglio delle nostre possibilità», ha commentato Gianluca Galassi.

Pallavolo Vero Volley Monza Superlega

Pallavolo: sabato 30 dicembre in casa con Lube

Prossimo impegno sabato 30 dicembre alle 18 alla Opiquad Arena di Monza contro la Cucine Lube Civitanova per la prima del girone di ritorno del campionato e per il primo match in pochi giorni. All’andata era stato 3-0 per Monza.