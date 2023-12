Video Pallavolo: Vero Volley ok a Busto, Cazaute e Gaspari commentano la nona vittoria

Nona vittoria per la Allianz Vero Volley in Serie A, tredicesima in totale in regular season: nel match di Santo Stefano contro la UYBA Busto Arsizio, primo del girone di ritorno, le ragazze del Consorzio hanno vinto in trasferta per 1-3 (28-30; 25-17; 15-25; 17-25). Un match in cui le padrone di casa hanno spinto per mettere in difficoltà le avversarie, chiamate a reagire per sistemare andamento e risultato.

Pallavolo: Vero Volley ok a Busto, Egonu Mvp

MVP ancora Paola Egonu autrice di una prova da 29 punti arricchiti da 4 ace e 5 muri. Buono l’apporto in attacco di Cazaute e Daalderop con 12 punti a testa; in doppia cifra anche la statunitense Rettke, con 10 palloni messi a terra.

Pallavolo: Vero Volley ok a Busto, parlano Cazaute e Gaspari

Helena Cazaute e Marco Gaspari hanno commentato il risultato in sala stampa. Da segnalare il ritorno di Raphaela Folie.