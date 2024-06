Pallavolo: l’Allianz Vero Volley saluta coach Gaspari, ufficiale il ritorno di Anna Danesi

Arrivi e partenze in casa Allianz Vero Volley. La prima squadra femminile del Consorzio, con casa a Milano per le partite e a Monza per gli allenamenti, in pochi giorni ha confermato il ritorno di Anna Danesi e la partenza di coach Marco Gaspari.

Pallavolo: l’Allianz Vero Volley saluta coach Gaspari, l’annuncio dopo quattro anni

Lunedì l’annuncio della risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore marchigiano dopo quattro anni sulla panchina della squadra con cui ha vinto la Cev Cup 2020-21, ha giocato due finali scudetto e una finale di Champions League. Il 2023-24 senza trofei, con una squadra con una Egonu in più, ha portato alla riflessione decisiva.

Pallavolo: l’Allianz Vero Volley saluta coach Gaspari, «viaggio positivo, ciclo al termine»

«Credo che il viaggio affrontato insieme sia stato molto positivo – ha detto Gaspari – Ho avuto la fortuna e l’onore di guidare la prima squadra femminile del Consorzio per quattro stagioni. Collaborando insieme ad un eccellente staff per raggiungere anno dopo anno traguardi sempre più prestigiosi. Di sicuro le esperienze sportive sono cicliche. E ritengo che il mio ciclo alla guida della squadra sia giunto al termine. Ringrazio di tutto cuore la società e tutti coloro che ci hanno permesso di svolgere al meglio il nostro lavoro in palestra. Ringrazio, poi, i nostri tifosi che in questi anni sono stati sempre presenti con energia, calore, passione e soprattutto con tanto rispetto dei valori sportivi».

Il Consorzio, in una nota, ringrazia Gaspari “per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati in quattro stagioni insieme alla guida della Vero Volley e gli augura le migliori fortune e successi per la sua vita e carriera“.

Pallavolo: l’Allianz Vero Volley saluta coach Gaspari, torna Anna Danesi

Ufficiale anche il ritorno di Anna Danesi, la centrale già a Monza fino a due anni fa. La capitana della Nazionale, fresca di nomina da parte del ct Julio Velasco con passaggio di testimone da Myriam Sylla (confermata all’Allianz con Alessia Orro e Paola Egonu), torna dopo due stagioni a Novara in cui ha vinto una Cev Cup.

«Per me tornare al Vero Volley è un po’ come tornare a casa – ha commentato Danesi – È stato facile prendere questa decisione perchè sia io sia il Consorzio abbiamo lo stesso obiettivo: migliorare anno dopo anno alzando sempre di più l’asticella. Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi e di vestire la maglia Vero Volley ancora una volta! Un grande saluto a tutti, a presto».