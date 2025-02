Pallavolo: la Mint si gioca tutto a Monza contro Cisterna

Appuntamento per domenica 2 marzo alle 18 alla Opiquad Arena: la Mint Monza aspetta Cisterna e in un pomeriggio si gioca tutto, l’ultima giornata della regular season e l’ultima chance di rimanere in Superlega.

Pallavolo: Mint Monza sconfitta in quattro set dalla capolista Perugia

La squadra di Eccheli è tornata da Perugia con una sconfitta per 3-1 contro la capolista Sir: pur lottando si è arresa in quattro set con parziali di 28-26, 23-25, 25-17, 25-16.

MVP della sfida il giapponese Ishikawa, autore di 20 punti. Come lui, a pari merito Erik Rohrs top scorer per Monza; in doppia cifra tra i monzesi anche Marttila e Szwarc, entrambi con 16 palloni a terra.

Pallavolo: domenica 2 marzo alle 18 arriva Cisterna

Domenica 2 marzo alle 18 la prima squadra maschile del Consorzio scende sul campo di casa dell’Opiquad Arena di Monza per il confronto con Cisterna: una sfida decisiva che mette in palio non solo l’ultima giornata della Regular Season, ma anche la permanenza in SuperLega.

Cisterna è ottava in classifica con 23 punti, Monza dodicesima e ultima con 13 punti. Taranto, penultima con 14 punti, aspetta la Rana Verona (39, 4°).