Nuoto artistico: le seregnesi Cucco e Pollini campionesse d’Europa Juniores nell’Acrobatic routine

Le sincronette Caterina Cucco e Lara Pollini affiliate alla società Sincro Seregno, presieduta da Virginia Ratti, sono Campionesse d’Europa. Le talentuose atlete unitamente a Beatrice Andina, Chiara Benesso, Valentina Bisi, Arianna Di Lecce, Greta Gitto, Ginevra Marchetti con Alessia Magi e Alessia Negroni riserve di lusso a Malta nei Campionati Europei Juniores hanno vinto il titolo europeo nell’Acrobatic routine, con una prestazione di assoluto valore tecnico. Le azzurre hanno superato una qualificata concorrenza e con punti 206.0801, di cui 129.8301 per gli elementi e 76.2500 per l’impressione artistica e hanno lasciato le nazionali di Grecia e Spagna, lontane oltre 23 punti. La Grecia infatti si è posizionata al secondo posto con 182.3467 e la Spagna al terzo con 182.2567 punti.

Nuoto artistico: Cucco e Pollini campionesse d’Europa Juniores, grande soddisfazione del Sincro Seregno

«Per la nostra società è motivo di grande soddisfazione in quanto questo risultato certifica la crescita delle nostre atlete nonché il lavoro che stiamo sviluppando in una disciplina sempre più popolare – commenta Virginia Ratti – Il titolo europeo vinto a Malta mi ha commosso e ringrazio Caterina e Lara per avermi fatto vivere la grande emozione di conquistare un oro in una rassegna europea. Queste atlete da 13 anni sono tesserate a Sincro Seregno per cui le abbiamo seguite nel loro processo di crescita umana e sportiva passo dopo passo sino a raggiungere il primo posto in Europa. Complementi vivissimi alle ragazze nonché a tutte le persone che hanno lavorato per ottenere questo risultato».

La crescita di Cucco e Pollini ha radici profonde e soprattutto i primi allori datano nella stagione 2020-2021 che seppur caratterizzata da tante difficoltà legate alla pandemia, ha visto le due sincronette brianzole conquistare dapprima il terzo posto ai Campionati italiani juniores quindi realizzare altre imprese iniziando dalle efficaci prestazioni nella Coppa Comen.”