Dalla nazionale juniores a quella assoluta del nuoto artistico: le sincronette Lara Pollini e Caterina Cucco della Sincro Seregno Insport sono state convocate al raduno della nazionale, programmato alla piscina olimpica di Savona fino al 15 novembre, in preparazione della nuova stagione agonistica. Al collegiale oltre alla Cucco e alla Pollini sono state radunate altre 13 atlete a completare l’intelaiatura della squadra nazionale e che svolgeranno la preparazione sotto la guida del DT delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo e dello staff tecnico azzurro. A Savona sono stati convocati inoltre nel periodo 2-22 novembre, i doppi e i singoli della nazionale e nello staff tecnico è stata selezionata anche Federica Sala di Lesmo.

Nuoto artistico: Lara Pollini e Caterina Cucco promosse in Nazionale assoluta, i meriti di Atene

La promozione nella nazionale assoluta Lara Pollini e Caterina Cucco di fatto l’hanno conquistata lo scorso giugno ad Atene, nei Campionati europei juniores, dove hanno contribuito a far vincere alla nazionale italiana ben nove medaglie: cinque d’argento e quattro di bronzo. Un bottino prezioso nel quale spiccano le sei d’argento conquistate dalle sincronette brianzole.

«Tre per Caterina e altrettante per Lara che in Grecia hanno gareggiato nelle finali per squadre nazionali, specialità Team Tech, Acrobatic e del Team Free – spiega Virginia Ratti presidente della Sincro Seregno Insport – Le nostre atlete hanno onorato la maglia azzurra attraverso stupende affermazioni e hanno vinto la medaglia d’argento certificando altresì a livello internazionale la crescita della nostra società e di questo va dato atto all’impegno e al lavoro svolto dal nostro staff tecnico ma anche da tutte le persone presenti nel nostro organico».