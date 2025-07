Splendido finale di stagione per la società Sincro Seregno Insport e soprattutto per un gruppo di giovanissime sincronette. A Savona, nella piscina comunale “Zanelli” dove si è disputato il Campionato Italiano estivo categoria ragazze, la società presieduta da Virginia Ratti, al secondo posto conquistato nella finale a squadre dove erano state ammesse soltanto 14 formazioni, ha aggiunto i risultati individuali come nel “solo singolo” per il quarto posto di Martina Pizio e il sesto di Greta Battista, quindi quelli altrettanto importanti nel “duo libero” come l’ottavo posto per Greta Battista e Emma Caldara e l’11esimo per Martina Pizio e Giada Galimberti.

Seregno sincro Pizio Martina

Nuoto artistico: Sincro Seregno d’argento agli Italiani Ragazze, Martina Pizio convocata a un meeting internazionale

«Non solo a Savona dove ci siamo posizionate come quinta società in Italia e prima in Lombardia, sono da evidenziare negli obbligatori il settimo posto di Greta Battista e l’’undicesimo di Giada Galimberti questo a testimoniare come la nostra società possa guardare ai futuri impegni con rinnovato ottimismo grazie al lavoro che viene svolto dalle persone presenti in società e soprattutto dallo staff tecnico – commenta Virginia Ratti – A Savona, pur con qualche errore dovuto all’emozione da parte di alcune atlete all’esordio in una gara nazionale, la nostra squadra ha superato gli ostacoli a pieni voti come lo conferma la convocazione di Martina Pizio per un meeting internazionale in programma nel prossimo agosto. Nella Finale della Squadra ci siano inserite al secondo posto con 349.0278 punti tra due corazzate che svolgono attività nell’artistico come il Forum Sport Center Roma cha ha vinto con 359.7339 punti ma superando la Rari Nantes Savona medaglia di bronzo per aver totalizzato 346.3561 punti».

La squadra Sincro Seregno Insport è composta da Greta Battista, Emma Caldara, Greta Cavallotti, Giada Galimberti, Sofia Orsenigo, Martina Pizio, Rebecca Prina, Martina Scalia, Emma Angotti, Manuela Brambilla, Margherita Ceppi, Sara Fosso.