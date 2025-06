Lara Pollini del Sincro Seregno Insport tronfa ai campionati italiani assoluti di nuoto artistico

Show di Lara Pollini: domenica 8 giugno l’atleta della società Sincro Seregno Insport nella piscina olimpica di Cuneo, sede dei campionati italiani assoluti, ha vinto il titolo nel singolo e con una prestazione spettacolare, ha regalato la prima medaglia d’oro alla società presieduta da Virginia Ratti. A Cuneo, Lara ha contribuito a posizionare al terzo posto la squadra del Sincro Seregno nell’acrobatico.

In finale del solo libero, Lara ha ribaltato la classifica e i pronostici del post eliminatorie (l’atleta di Seregno era seconda) e toccando quota 209,7314 punti ha battuto Ginevra Marchetti (Rn.Savona) seconda con punti 205,2776 ma prima nelle qualifiche. Nella finale del 16 marzo agli assoluti invernali la diciannovenne seregnese era finita tredicesima ma a Cuneo ha compiuto un salto in avanti portando a casa un prestigioso alloro. “Ho vinto con la canzone Sei perfetta di Gio Evan – ha detto la Pollini – e dedico questo singolo alla mia allenatrice Giorgia Mazzariello e a tutta la società. E’ stato un anno molto difficile, perché ci sono state gare da cui sono uscita molto delusa ma non mi sono persa d’animo. Ai campionati juniores sono arrivata terza ma volevo salire sempre più in alto. A Cuneo ho deciso di dare il massimo; ero molto tesa e dopo l’eliminatoria ho alzato ancora le difficoltà perché volevo rischiare tutto per raggiungere l’obiettivo. Sono molto felice”.

Prima di conquistare il prestigioso titolo, Lara ha contribuito a posizionare al terzo posto nell’Acrobatic routine la squadra di Seregno completata da Greta Battista, Emma Brandolini, Giada Chieregato, Alice Garraffo, Martina Pizio, Sofia Trantino, Alice Zadek, Olivia Busi e Giada Galimberti.

“E’ un finale di stagione straordinario per le nostre assolute. – commenta la presidente Virginia Ratti – Al primo posto di Lara e al terzo nell’Acrobatic Routine si è aggiunto il sesto nella prova a squadre e con questi risultati ci posizioniamo come quarta società in Italia e al primo in Lombardia. Assente giustificata agli italiani Caterina Cucco impegnata a Funchal nei campionati europei di specialità.”