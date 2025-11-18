Monza premia il Precision Team campione del Mondo di pattinaggio

Una festa “istituzionale” per celebrare la squadra che ha portato a Monza il titolo di campione del mondo. Lunedì il Monza Precision Team dell’Astro Roller Skating Monza è stato applaudito in apertura della seduta di consiglio comunale per aver vinto, a fine ottobre, la 69esima edizione dei Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico 2025 andati in scena a Pechino.

A ogni atleta è stato consegnato un attestato con i complimenti ufficiali da parte del Comune.

Pattinaggio Monza Precision Team campione del mondo premiato in Comune

Le atlete e atleti monzesi – diciassette ragazze e un ragazzo – hanno nuovamente emozionato la platea grazie alla proiezione del video della loro esibizione mondiale al Beijing Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center, dove si sono esibiti sulle note dell’Hallelujah di Leonard Cohen con la coreografia “Secret Chord”. La preparazione artistica e tecnica del programma è stata curata dall’allenatrice e coreografa Paola Biella, che assieme all’allenatrice Elisa De Venuto e all’allenatrice e membro della squadra Laura Longoni ha accompagnato il team, capitanato da Giulia Russo, al momento d’incontro istituzionale e premiazione.

Le altre atlete e atleti premiati sono: Sara Bartone; Angelica Bavetta, Alessia Caprotti; Giorgia Caramaschi; Francesca Deserti; Giulia Dossena; Sara Fuoco; Valentina Gatti; Matteo Iarabek; Giulia Lo Giudice; Anna Magistrati; Arianna Micantoni; Caterina Tambè; Giorgia Traetta; Margot Vergura e Alice Zoli.