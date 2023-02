Monza-Milan 0-1, le pagelle: Ciurria bene, Palladino ci prova nella ripresa

MONZA-MILAN 0-1 (0-1)

Marcatore: pt 31’ Messias

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7; Marlon 6.5 (26’st Gytkjaer 6), Pablo Marì 6.5, Izzo 5.5; Birindelli 5.5 (14’st Carboni 6.5), Pessina 6, Rovella 6 (26’st Sensi 6), Ciurria 6.5; Caprari 5.5, Mota Carvalho 5.5 (38’st Valoti s.v.); Petagna 6 (14’st Machin 6.5). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Caldirola, Barberis, Ranocchia, Antov, Colpani, D’Alessandro. All.: Palladino 6.5

Di Gregorio 7 A momenti prende anche la botta di sinistro da dentro l’area di Messias che vale il vantaggio. Ovviamente, come sempre, para tutto il resto ed è addirittura miracoloso nel finale su Saelemakers

Marlon 6.5 Il suo è il lato forte degli avversari, risponde con attenzione alle sollecitazioni (26’st Gytkjaer 6 Piovono cross ma sempre poco lontano da lui)

Pablo Marì 6.5 Elegante come sempre, non perde un duello, anzi nel finale disinnesca i potenziali pericoli portati da Giroud

Izzo 5.5 Parte in difficoltà, reagisco con il fisico, ne esce senza soccombere. Nel finale ha l’occasione per il pareggio ma il mancino finisce in curva

Birindelli 5.5 Non demerita in termini assoluti, manca di spunto, manca di scintilla (14’st Carboni 6.5 Si mette a sinistra, butta dentro tanti traversoni interessanti, guadagna angoli. Bravo)

Pessina 6 Si trova in mezzo alla battaglia, accerchiato, resiste

Rovella 6 Meno organizzato e organizzante del solito, perde qualche pallone di troppo, pecca in regia (26’st Sensi 6 Tiene palla e prova a gestire un finale disordinato per tutti)

Ciurria 6.5 Sulla sinistra niente di che, poi cambia lato e cambia anche marcia. Tante iniziative e un palo

Caprari 5.5 Un motorino che sgasa in partenza ma non riesce a prendere velocità

Mota Carvalho 5.5 Non riesce mai a partire, sua caratteristica principale, e in manovra non è ancora un trequartista lucido da grandissime occasioni (38’st Valoti s.v.)

Petagna 6 Fa la lotta fin dall’inizio contro il giovane Thiaw che quanto a fisico può fargli concorrenza. Purtroppo non riesce mai ad avviare una delle sue classiche manovre spalle alla porta (14’st Machin 6.5 Alza la qualità tecnica della contesa, manda per terra gli avversari con le finte, ma anche a lui manca la rifinitura.

Palladino 6.5 Il tridente è spuntato e non punge, nella ripresa cambia sugli esterni ed inserisce più regia. Le mosse funzionano ed il Monza rivitalizzato va vicino al gol con Ciurria, mostrando la solita dose inesauribile di cuore e di coraggio.

MILAN (3-4-2-1) Tatarusanu 6.5; Kalulu 6.5, Thiaw 7, Tomori 6; Messias 7 (19’st Saelemaekers 5.5), Tonali 6.5, Krunic 6 (37’st Bakayoko s.v.), Hernandez 6.5; Diaz 6 (19’st De Ketelaere 5.5), Leao 6.5 (34’st Rebic s.v.); Origi 5.5 (19’st Giroud 6). A disp.: Vasquez, Mirante, Ballo Tourè, Adli, Ibrahimovic, Dest, Kjaer, Pobega, Vranckx, Gabbia. All.: Pioli 6.5