Monza-Empoli 2-1, le pagelle: leone Izzo la decide di testa, Petagna manovriere

MONZA-EMPOLI 2-1 (1-0)

Marcatori: pt 19’ Ciurria, st 6’ Satriano, 22’ Izzo

Monza (3-5-2) Di Gregorio 6.5; Izzo 7.5, Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Birindelli 6 (dal 26’st Colpani 6), Pessina 6.5, Sensi 6 (19’st Machin 6.5), Carlos Augusto 6 (19’st Carboni 6.5); Ciurria 7, Caprari 6.5 (37’st Valoti s.v.); Petagna 7 (37’st Gytkjaer s.v.). A disp.: Cragno, Sorrentino, Marlon, Barberis, Antov, Colombo, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino 6.5.

Empoli (4-3-1-2) Perisan 6; Stojanovic 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 6, Parisi 5.5 (42’st Cacace s.v.); Akpa Akpro 6.5 (42’st Vignato s.v.), Marin 6.5, Bandinelli 5.5 (dal 26’st Fazzini 6); Baldanzi 6 (dal 26’st Pjaca 5.5); Satriano 6.5, Caputo 5 (dal 35’st Piccoli s.v.). A disp.: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Degli Innocenti, Ebuehi, Tonelli, Haas. All. Zanetti 6

Di Gregorio 6.5 Pulito come sempre, decisivo addirittura su un calcio d’angolo diretto alle sue spalle

Izzo 7.5 Festeggia alla grande il 31esimo compleanno con un gol e con una grande prestazione d’autorità

Pablo Marì 6 Inizia con attenzione, chiude sempre e soprattutto aiuta la ripartenza con i suoi anticipi. Spizza sul gol di Satriano forse disturbato da Caputo in fuorigioco

Caldirola 6.5 Dal suo lato c’è il pericolo Akpa Akpro, gestisce le cose con ordine e fisico. Nel finale ci mette la testa e la faccia per respingere tutto

Birindelli 6 Qualche spunto nella sua partita e tanta attenzione sulle discese di Parisi, esce perché ammonito (26’st Colpani 6 Un lavoro che sa far bene, coprire senza perdere qualità in uscita palla)

Pessina 6.5 Tocca un milione di palloni e spesso li ripulisce per i compagni. Sempre utilissimo

Sensi 6 S’infila nell’azione del vantaggio e cerca di mettere geometria in spazi non sempre agevoli (19’st Machin 6.5 In una partita molto più tecnica di Salerno può dire la sua con raffinatezza)

Carlos Augusto 6 Più efficace nel primo tempo, solita spina nel fianco degli avversari, finisce la benzina molto presto nel secondo (19’st Carboni 6.5 Cambia la maglia, cambia la nazionalità, ma si rimane in Sudamerica e la differenza quasi non si nota)

Ciurria 7 Oltre al gol (quarto in campionato, ai quali aggiunge anche quattro assist) costringe i difensori a seguirlo ovunque per disinnescarlo e quasi mai ci riescono

Caprari 6.5 Non è un caso se i compagni lo cercano sempre una volta superata la metà campo, è lui il maestro di cerimonie di questo Monza (37’st Valoti s.v.)

Petagna 7 Non la perde mai e regala a Ciurria un pallone solo da calciare in porta (assist numero 4 in campionato). Uomo fondamentale per lo sviluppo della manovra (37’st Gytkjaer s.v.)

Palladino 6.5 Capisce il momento della sua squadra, sia nella formazione iniziale sia nei cambi. È vero, con tanti assenti sono scelte quasi obbligate ma misura bene le forze dei suoi e cerca di aiutarli e supportarli senza chiedere lo champagne accontentandosi di un buon bianco frizzante della casa