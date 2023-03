Serie A, Monza-Empoli LIVE 1-0: la sblocca il fante Ciurria

⚠️ 27′ La curva “Davide Pieri” espone uno striscione con su scritto “Ciao Antonio!”. Striscione accolto dagli applausi del pubblico presente allo U-Power Stadium.

⚪🔴 22′ La squadra di Palladino ci prende gusto e aumenta i giri del motore: ci prova Carlos Augusto da fuori area ma il suo fendente col destro termina di poco sopra la traversa.

⚪🔴 20′ Grande azione Monza e biancorossi in vantaggio: Caprari verticalizza, Petagna col tacco libera il diagonale radente e velenoso di Ciurria che fulmina Perisan. Ravvisato prima un fuorigioco inesistente, poi il VAR ufficializza la rete dopo il silent check. Monza 1 – Empoli 0.

⚽️⚽️ GOOOOOL DEL MONZAAA ⚽️⚽️

⚪🔴 14′ Sul capovolgimento di fronte è Birindelli a colpire da posizione siderale, palla in corner ma anche questa volta viene segnalato il fuorigioco.

🔵🔵 11′ Avanza per vie verticali l’Empoli con una progressione di Akpa Akpro, la sfera giunge a Caputo che calcia da posizione favorevole, si oppone Di Gregorio e sulla corta respinta scaraventa in rete il pallone Satriano. Segnalato l’offside.

⚪🔴 8′ Traversone di Sensi dalla destra che termina tra le comode braccia di Perisan che oggi rileva a sorpresa l’infortunato Vicario, fermato da un problema al costato.

🔵🔵 7′ Punizione di Marin dal versante sinistro: respinge a dovere la retroguardia biancorossa che evita guai.

🧐 Fase di studio nei primi cinque minuti di gioco.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli assistenti sono Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona; il quarto uomo: Gianpiero Miele di Nola. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR: Marco Guida di Torre Annunziata.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 25^ giornata di Serie A il Monza di Raffaele Palladino ospita l’Empoli guidato da Paolo Zanetti. I biancorossi hanno voglia di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive rimediate contro Milan e Salernitana. I toscani nell’ultimo turno si sono arresi alla capolista Napoli e non vincono in campionato dal successo esterno ottenuto contro l’Inter lo scorso 23 gennaio. In classifica i brianzoli viaggiano a quota 30 punti, due in più degli avversari odierni.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Antov, Colpani, Colombo, D’Alessandro, S. Vignato. All. Raffaele Palladino.

🔵🔵 EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. A disposizione: Ujkani, Stubljar, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Fazzini, Ebuehi, Tonelli, Haas, E. Vignato, Piccoli. All. Paolo Zanetti.