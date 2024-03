Monza-Cagliari 1-0, le pagelle: Maldini stella brillante, Palladino a +7 su sé stesso

MONZA-CAGLIARI 1-0 (1–0)

MARCATORI pt 42’ Maldini

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 6; Birindelli 6.5 (29’st Caldirola 6), Izzo 6, Pablo Marì 6.5, A.Carboni 6; Bondo 6.5, Pessina 6.5; Colpani 7 (29’st V.Carboni 6.5), Maldini 7 (18’st Zerbin 6), Mota Carvalho 6 (18’st Gagliardini 6.5); Djuric 6 (37’st Colombo n.g.). A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Ciurria. All.: Palladino 7

CAGLIARI (4-4-2) Scuffet 6; Zappa 6, Wieteska 6.5, Dossena 6, Augello 5.5 (39’st Azzi n.g.); Nandez 6, Makoumbou 5.5 (1’st Prati 5.5), Deiola 5.5 (43’st Viola n.g.), Jankto 5.5 (1’st Oristanio 6); Lapadula 6, Shomurodov 5 (39’st Kingstone n.g.). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Sulemana, Obert, Di Pardo. All.: Ranieri 5.5

Di Gregorio 6 Su dieci conclusioni nessuna arriva in porta, pomeriggio di riposo e poca ansia

Birindelli 6.5 Non corre, scatta! E questo fa tutta la differenza tra un buon terzino ed un vero esterno di spinta (29’st Caldirola 6 Palladino lo sceglie per contenere un finale comunque placido)

Izzo 6 Pressato all’inizio, prosegue in crescendo, portando a casa una marcatura senza rischi

Pablo Marì 6.5 Il migliore della linea, bravo a gestire il possesso, gli attaccanti sardi gli girano a largo

A.Carboni 6 Efficacie in copertura, senza mai lasciare spazi

Bondo 6.5 La sua area di competenza è il globo, destra, sinistra, avanti e indietro senza mai perdersi l’avversario

Pessina 6.5 Palladino lo usa ovunque, perché lui sta bene ovunque. Anche oggi positivo fin quasi alla linea di porta

Colpani 7 Periodo di stagione ispirato: sabato a Genova ha mostrato la tecnica, oggi la visione. Per quasi tutti da Nazionale (29’st V.Carboni 6.5 La palla gli stacca attaccata al piede come un treno magnetico ai binari e gli avversari non posso strappargliela mai)

Maldini 7 Abbellisce una prestazione in crescendo alla ricerca dello spazio con una punizione d’autore. Dal suo arrivo in Brianza, segna praticamente ogni mezzora (18’st Zerbin 6 Entra alla ricerca del ritmo partita dopo quattro panchine, deve cercare anche la posizione)

Mota Carvalho 6 Il gol di settimana scorsa ha attirato l’attenzione e ora lo marcano in tre pur di rallentarlo (18’st Gagliardini 6.5 Ingresso più che positivo, non perde un contrasto, riparte e potrebbe anche mettere la stoccata, ma se la tiene per quando servirà)

Djuric 6 Di testa vola alto, ma gioca lontano dalla porta, troppo, per segnare, ma per contribuire alla manovra è sempre pronto (37’st Colombo n.g.)

Palladino 7 Sarà sempre la capacità di adattarsi e trovare soluzioni la sua miglior caratteristica: anche oggi fa giocare la squadra, nonostante l’ostruzione avversaria, e anche oggi strappa tre punti che lo portano a +7 sul Monza dell’anno scorso. Mica male.