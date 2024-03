Serie A, Monza-Cagliari LIVE 0-0: inizia il match

⚪🔴 2′ Il primo squillo della gara è di Maldini che si rende pericoloso con un destro a giro fuori misura.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 I diffidati del match odierno sono: Bondo, Djuric, Gagliardini,, Dossena, Nandez e Pavoletti.

🧐 In casa Cagliari, Ranieri deve fare i conti con i forfait all’ultimo di Mina e Gaetano: al loro posto partono dal 1′ Wieteska e Shomorudov. Conferma in attacco per Lapadula, viste le assenze per infortunio dell’ex Petagna, Pavoletti e Luvumbo.

🧐 In casa Monza, mister Palladino conferma per dieci undicesimi la stessa formazione che ha espugnato Marassi arretrando Pessina a centrocampo e schierando Maldini al posto di Akpa Akpro. Prima gara da titolare in maglia biancorossa per il figlio d’arte, in prestito dal Milan, risultato decisivo nell’ultima gara disputata.

⚠️ Dirige l’incontro il Sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Di Giacinto. Quarto Uomo: Bonacina. VAR: Paterna. AVAR: Aureliano.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

All'”U-Power Stadium”, in una piacevole giornata soleggiata, va in scena la ventinovesima giornata di Serie A: il Monza di mister Palladino ospita il Cagliari di Sir Claudio Ranieri. Si affrontano due formazioni in salute: da un lato i biancorossi, rinvigoriti dal grande successo esterno, con il risultato di 3-2, ottenuto al “Luigi Ferraris” di Genova con il capolavoro messo a segno da Dany Mota Carvalho con una sforbiciata storica e da prima pagina; dall’altro lato i rossoblù che sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie e due pareggi. Il club brianzolo, già virtualmente salvo, vuole continuare a coltivare il sogno europeo mentre la squadra sarda, a caccia di punti salvezza, nell’ultimo turno di campionato ha surclassato la Salernitana di Liverani con un pirotecnico 4-2. Calcio di inizio alle ore 15.00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pereira, Zerbin, V. Carboni, Kyriakopoulos, Ciurria. All. Raffaele Palladino.

🔴🔵 CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Deiola, Makoumbou; Nandez, Shomurodov, Jankto; Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Sulemana, Obert, Kingstone, Azzi, Di Pardo. All. Claudio Ranieri.