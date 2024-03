Monza-Cagliari 1-0, Palladino: “Dobbiamo essere la mina vagante del campionato”

Raffaele Palladino, allenatore della squadra biancorossa, ha commentato così il successo contro il Cagliari nella sala stampa dell’U-Power Stadium: “Non è stata giocata bene tatticamente, merito anche del Cagliari. Poi Daniel Maldini ha tirato fuori dal cilindro questa perla. Il rammarico è non averla portata sul 2-0 con le varie ripartenze. Sono soddisfatto e orgoglioso di quello che stiamo facendo. Dobbiamo essere la mina vagante e giocarcela. Noi ci proveremo”.

Monza-Cagliari 1-0, Palladino: “Maldini ha calciato una punizione tutta sua, ce l’ha nel dna”

Consiglio su Maldini? “Daniel ha fatto una punizione tutta sua. Con i giocatori di talento non bisogna provarle perché Daniel ce l’ha nel dna. Mi piace molto perché è un ragazzo serio”. Nazionale senza nessun biancorosso convocato? “Abbiamo un grande CT e tanti ragazzi possono ambire alla Nazionale. Spero che fino alla fine qualcuno possa essere convocato in Nazionale”.

Ranieri ha detto che il Monza è molto forte, bravi a gestire? “Sono d’accordo. Poi il Cagliari non muore mai e alla fine abbiamo rischiato zero. Abbiamo fatto bene la fase di non possesso. I giocatori meritano questa soddisfazione”. Liberi di testa? “Quando fai le scelte giuste impari anche a muoversi e a ragionare. Zerbin? Cerchiamo sempre di migliorare ogni singolo giocatore. Problema sull’out di sinistra con Maldini, Colpani e Mota che si accavallavano? Loro andavano su Colpani e Mota. L’uomo libero era Daniel Maldini e doveva trovare degli spazi. Il Cagliari poi ha cambiato sistema di gioco e abbiamo avuto degli spazi”.

Monza-Cagliari 1-0, sul futuro societario Palladino non si esprime

Per la sua valutazione conterà più la qualificazione in Europa o il futuro societario? “La cosa prioritaria era la partita del Cagliari. La società vi saprà dare informazioni sul futuro del Monza. Sono nove partite fondamentali per fare meglio della passata stagione. Siamo ambiziosi e vogliamo restare sulla parte sinistra”. Come prosegue il percorso di crescita di Birindelli e che margini di miglioramento ha? “Secondo me tanti. Sta crescendo tanto: ha gamba, ha passo, deve migliorare l’ultimo passaggio. Mi piace perché negli allenamenti va sempre a duemila, è un positivo come il resto della squadra. Sono soddisfatto di tutti i miei ragazzi perché si vogliono bene. Quest’anno potrei anche non allenare più perché fanno tutto loro in campo e lo fanno alla grande. Devono continuare così perché si possono togliere delle belle soddisfazioni. Staff fondamentale? Sono felice di quest’ultima considerazione. Dobbiamo essere felici e un grazie al dottor Galliani e al presidente Berlusconi. Giorni liberi ai giocatori? Mi tocca concedere dei giorni liberi perché durante la settimana li torturo”.