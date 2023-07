Kart: tripletta Birel Lissone alle finali KZ2, un titolo europeo e giovani campioni al volante

C’è una scuderia italiana che si conferma sulla vetta europea. È la Birel ART di Lissone che miete successi stagione dopo stagione. L’ultimo, in ordine di tempo, nel fine settimana dell’8 e 9 luglio quando Freddie Slater, Daniel Vasile e Cristian Bertuca hanno fatto brillare i colori italiani sul podio della finale del campionato kart KZ2 a Sarno, con una tripletta incredibile, mentre Slater, 14 anni e alla sua prima stagione, ha vinto il titolo europeo KZ2 e Vasile lo ha seguito al secondo posto in campionato.

Kart: tripletta Birel Lissone alle finali KZ2, la soddisfazione di Ronni Sala

Birel Lissone – foto KSP Photo Agency

Ronni Sala, presidente di Birel ART è molto soddisfatto. “Il risultato finale del campionato europeo è un’ottima ricompensa per il lavoro svolto dalla squadra e dalla fabbrica – dichiara – un podio finale 100% Birel ART lascia il segno. Dal 2020, ogni anno abbiamo vinto un campionato europeo KZ o KZ2. Siamo determinati a sfruttare questo slancio per offrire i migliori kart a tutti i nostri clienti. I preparativi per i due campionati del mondo di Wackersdorf e Franciacorta ci terranno impegnati per tutta l’estate. Prima di tutto, vorrei congratularmi con Freddie Slater, il più giovane campione europeo KZ2 fino ad oggi, per le sue prodezze nella sua prima stagione a questo livello. D’altra parte, sono felice che abbiamo potuto permettere a Daniel Vasile di rivelarsi finalmente tra i migliori”.

Kart: tripletta Birel Lissone alle finali KZ2, exploit Slater all’esordio

Birel Lissone – foto KSP Photo Agency

Ai piedi del Vesuvio, con 36 gradi di temperatura e oltre 60 sulla pista, Slater ha sfruttato il potenziale del suo kart Birel ART/TM per tutta la durata del meeting, dalla pole position in qualifica, passando per quattro vittorie di manche, poi la P1 nella Super Heat e l’indiscussa vittoria finale. Daniel Vasile è partito peggio, finendo 21esimo nelle qualifiche, ma ha recuperato nove posizioni nelle manche terminando al secondo posto in finale, con una rimonta di cinque posizioni. Infine, Bertuca ha dimostrato tutta la sua maestria prendendo il comando al termine delle manche di qualificazione, recuperando 5 posizioni grazie alle sue 4 vittorie e poi assicurandosi la terza posizione nella gara finale. Ben 28 i telai Birel ART, ovvero più di un quarto dello schieramento, hanno partecipato alla gara di Sarno in entrambe le categorie, con quasi un terzo delle KZ2. Il marchio di Lissone continua a essere il più popolare per i kart con cambio. Ha più che raddoppiato il suo vantaggio in cima alla classifica a squadre della KZ2. Bertuca ha conquistato il primo posto, considerando tutte le categorie, dell’International Karting Ranking FIA, mentre Slater è salito di 21 posizioni. Monopolizzate le prime due posizioni nella KZ2.