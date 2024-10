GT Open all’Autodromo di Monza: è il rush finale per il titolo

Semaforo verde nel Tempio della Velocità di Monza per il weekend conclusivo del GT Open International Series, tradizionale appuntamento motoristico nell’autodromo monzese che movimenterà lo storico impianto fino al pomeriggio di domenica 20 ottobre. Dopo un inizio difficile ed una prima sessione di prove libere corsa sotto la pioggia battente caduta nella mattinata del venerdì, i quattro eventi a supporto delle vetture GT3 protagoniste del weekend (Alpine Elf Europe Cup, Euroformula Open, GT Cup Europe e Clio Cup Europe), hanno potuto testare il tracciato monzese anche sotto il sole del pomeriggio prima di cimentarsi nelle qualifiche del sabato mattina.

GT Open a Monza, gara sulla distanza dei 500 chilometri

Dalle 14 di sabato al via le gare delle varie categorie, mentre il via del capitolo finale del campionato GT Open è previsto per le ore 12 di domenica in un formato endurance che si disputerà sull’inedita distanza di 500 chilometri. A Monza l’equipaggio dell’Audi R8 del team Eastalent Racing, composto Christopher Haase e dall’austriaco Simon Reicher, giunge a pari punti della Lamborghini Huracan di Oregon, guidata da Alessio Deledda in coppia con il sudafricano Jordan Pepper, per una lotta al titolo all’ultima curva. Nel corso delle prove libere del venerdì l’equipaggio di Estalent ha confermato più volte di trovarsi a suo agio sul tracciato monzese, facendo segnare il miglior tempo nelle prime due sessioni in pista. Consistente decimo tempo per la coppia Deledda-Pepper per ora costretta ad inseguire.

GT Open a Monza, in pista anche Rubens Barrichello

In pista, impegnato nel campionato nell’evento principe del fine settimana anche Rubens Barichello, di ritorno sul tracciato brianzolo insieme al Barone Rampante. Sia nel Gt Open che negli eventi di contorno anche molti italiani provenienti dai campionati Aci disputati in autodromo due settimane fa, che si ripeteranno in un secondo Racing Weekend la settimana prossima (dal 25 al 27 ottobre). Nel corso del weekend l’accesso a tribune e paddock sarà libero, mentre qualora si volesse entrare in macchina il costo del parcheggio è di 15€ per autovettura.