Gp d’Austria: Verstappen primo nelle Libere, Ferrari al lavoro sul passo gara

Si accende il semaforo verde sulla pista austriaca di Spielberg, teatro, nella giornata di sabato 1 luglio, della seconda gara sprint in programma nel calendario di Formula 1 2023. Nonostante le previsioni metereologiche avverse, sul tracciato della Stiria, proprietà di Red Bull, splende il sole, e l’unica sessione di Prove Libere prevista dal nuovo format, scorre rovente: i team hanno a disposizione solo 60 minuti per provare giri e assetti da qualifica e passo gara. Il più veloce delle Libere è Verstappen, che mette nel sacco (in meno di tre decimi) le due Ferrari di Sainz e Leclerc dopo il cambio di set-up.

Gp d’Austria: aggiornamenti da testare per McLaren e Ferrari

Gp d’Austria 2023 – infografiche di Sara Colombo

Diversi gli aggiornamenti da testare in così poco tempo, soprattutto per Ferrari e McLaren, arrivate al Red Bull Ring con pesanti modifiche. La scuderia di Maranello porta in Austria il completamento del pacchetto aggiornamenti già presentato a Barcellona due Gran Premi orsono: fondo (ora) modificato anche nella parte anteriore, nuovi deviatori di flusso, ala anteriore ridisegnata e un musetto ridotto, il tutto finalizzato a spostare i flussi d’aria il più lateralmente possibile.

La britannica McLaren, invece, si presenta all’appuntamento stiriano con aggiornamenti prematuri che sarebbero dovuti apparire solamente al GP di Silverstone della prossima settimana, pertanto montati esclusivamente su una monoposto: la numero 4 di Lando Norris. Obiettivo del team inglese, in questa prima sessione di libere, quello di valutare le differenze prestazionali tra le due vetture, ridisegnate secondo un diverso concetto aerodinamico, per quanto riguarda le pance (d’ispirazione Aston Martin) e le bocche d’entrata dell’aria (sulla falsa riga di quelle Red Bull).

Gp d’Austria: Verstappen davanti a Sainz e Leclerc

Gp d’Austria 2023 Prove Libere – infografiche di Sara Colombo

I primi a scendere in pista all’apertura della Pit Lane sono i due Campioni del Mondo Hamilton e Verstappen, seguiti dal compagno di squadra dell’inglese, George Russel. Distratta nel testare i nuovi aggiornamenti Ferrari resta dispersa a fondo classifica fino a 10 minuti dalla fine, quando si riprende mettendo a sandwich l’olandese di Red Bull. Le due Ferrari, infatti, per quasi tutta la sessione, sono più concentrate a lavorare sul passo gara, piuttosto che su giri da qualifica, scendendo in pista con più carico di benzina e mantenendo una velocità costante, senza mai azionare il DRS o partendo per giri lanciati. Se, infatti, per 50 minuti di Libere, nasce l’angoscia nel cuore dei tifosi, che una Ferrari “aggiornata” possa essere solo 15esima in classifica, la Rossa torna a far sognare negli ultimi giri, riportando alla mente quella, che un anno fa, proprio in Austria, era stata la sua ultima vittoria, con Charles Leclerc sul gradino più alto del podio.

Gp d’Austria: per il campione del mondo miglior tempo negli ultimi istanti

Il colpo di scena arriva però proprio negli ultimi istanti, quando nonostante i problemi di bilanciamento lamentati per tutta la sessione, è Max Verstappen a far segnare il miglior tempo, grazie all’intervento dei meccanici sull’ala anteriore della RB-19. L’olandese conclude così le sue prove con un tempo di 1:05.742, seguito da Carlos Sainz con un distacco di 241 millesimi, e da Leclerc con +0.270 s. Chiude quarto Lewis Hamilton, mentre è solo quinta la Red Bull del messicano Sergio Perez. Sesta e Ottava l’Aston Martin, con la prestazione di Lance Stroll, migliore di tre decimi rispetto a quella del bi-campione e compagno di squadra Fernando Alonso.

Gp d’Austria: sabato c’è la Sprint Race, venerdì alle 17 le prove ufficiali

Con il weekend di gara austriaco, hanno luogo le seconde delle sei Sprint Race messe a calendario da Formula 1 per il 2023. Ciò significa, che alle 17 del 30 giugno, anziché scendere in pista per la seconda sessione di Prove Libere, così come vuole il formato standard, avranno luogo le Prove Ufficiali di Qualifica, valide al fine di stabilire la griglia di partenza della gara di domenica 2 luglio. Mentre, al posto delle consuete qualifiche, sabato si disputerà un evento a sé stante: quello “Sprint”, con delle vere e proprie mini qualifiche in programma per le 12, e la Sprint Race vera e propria alle 16.30.