È in programma sabato 11 ottobre, alle 10, l’inaugurazione ufficiale del nuovo playground del campo da basket outdoor di via D’Azeglio, a Giussano, completamente riqualificato grazie ad un’azione sinergica voluta dall’amministrazione comunale e realizzata concretamente da studenti e docenti del liceo artistico Amedeo Modigliani. Saranno proprio gli alunni, ed i loro insegnanti, accompagnati dalla dirigente scolastica Paola Nobili, che racconteranno il percorso a tappe che ha permesso di passare dall’ideazione di una nuova pavimentazione alla colorazione vera e propria del manto destinato ad ospitare partite di basket e sfide 3vs3 in ogni periodo dell’anno. L’inaugurazione vedrà la partecipazione del sindaco Marco Citterio, dell’assessora allo Sport Sara Citterio, dell’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa e sarà seguita da un breve speech che porrà al centro i valori dello sport nel contesto personale e sportivo di chi lo pratica.

Via D’Azeglio: la soddisfazione degli amministratori comunali

«L’opera è stata conclusa a giugno e già dall’inizio di luglio abbiamo deciso di riaprire il campo di basket e di restituirlo alla cittadinanza, divenendo fin da subito uno spazio di ritrovo per giovani e adolescenti che hanno gradito il restyling estetico del campo», hanno riferito il primo cittadino Marco Citterio e gli assessori Giacomo Crippa e Sara Citterio. «Il nuovo playground ha davvero qualcosa di speciale perché è uno straordinario esempio di street art che “parla” la lingua degli adolescenti, i più assidui frequentatori di questa area». Il nuovo playground è composto da elementi grafici che richiamano i monumenti più rappresentativi della città, accostati a figure che rimandano all’estate, alle vacanze, al mare e agli skateboard. Tra le figure riconoscibili spiccano la torre Boffi, uno skateboard, un’onda del mare, una scarpa sportiva e uno stereo.