Ginnastica ritmica, Casati Arcore, Ritmica Seregno e Virtus Giussano in evidenza a Bollate

Importanti risultati sono stati ottenuti dalle ginnaste tesserate alle società Casati Arcore, Ginnastica Ritmica Seregno e Sga Virtus Giussano, nella gara organizzata dall’Asd Gymnasium ’97 al PalaGalimberti di Bollate e valida quale campionato individuale lombardo Silver LE di ritmica.

Casati Arcore: brilla Asia Natasha Fava

Asia Natasha Fava con la palla

Nella categoria Allieve1, è scesa in pedana Asia Natasha Fava (Casati Arcore) che, dopo aver eseguito tre ottime prove con palla, fune e al corpo libero, ha totalizzato 22.350 punti ed è salita sul gradino più alto del podio davanti a Rebecca Gamba (Asd Gymnasium ‘97). «Un risultato che conferma la crescita anche in questo settore -ha aggiunto Antonio Radice, presidente della società biancoverde– e che gratifica l’impegno di tutto lo staff tecnico e in particolare di Simona Mattavelli e Cristina Di Lieto».

Virtus Giussano: Lucia Maroni chiude seconda

In una gara difficile e competitiva anche le ginnaste della Sga Virtus Giussano, con esecuzioni convincenti a cerchio, clavette e nastro, hanno guadagnato il secondo, quarto e quinto posto nella categoria Senior3. In particolare, Lucia Maroni con 26.050 punti si è aggiudicata l’argento nella prova vinta con 27.800 punti da Lucrezia Colombo (Marila Asd). Alessia Valtorta (25.350 punti) ha ottenuto il punteggio più elevato al cerchio, ma qualche imprecisione alle clavette non le ha permesso di salire sul podio della classifica generale. Infine, un gradino più sotto si è posizionata Alice Colzani (23.250 punti) che, dopo una splendida esecuzione dell’esercizio con la palla, ha commesso qualche errore di troppo al cerchio.

Ritmica Seregno: Andrea Lisa Pippo e Alice Perissinotto a bersaglio

Due medaglie sono state vinte da ginnaste affiliate alla Ritmica Seregno, società in costante crescita che svolge la propria attività nella palestra del collegio Ballerini. Nella categoria Junior2, Andrea Lisa Pippo ha vinto il bronzo con 26.750 punti conquistati negli esercizi con cerchio, palla, clavette (primo posto e titolo regionale per Alice Marini Basile, Polisportiva Capriolese, con 28.750 punti). Alice Perissinotto è ritornata in sede con la medaglia d’argento al collo. Nella categoria Senior2 ha ottenuto 28.450 punti, preceduta soltanto da Alessia Bianchini (Ginnastica Rho Cornaredo), che ha totalizzato 29.250 punti.