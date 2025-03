Ginnastica artistica, Serie C targata Lissone: in evidenza Pro e Gal

Due squadre di Lissone da protagoniste nella seconda prova del Campionato di Serie C.

Ginnastica artistica, Serie C: la gara maschile a Fermo

In quello maschile la Pro Lissone con Fabian Belitrandi (prestito dalla Pro Carate), Daniele Casartelli, Francesco Manganaro, Manuel Pastorello e Alberto Nobili, si è posizionata al secondo posto con 134,500 migliorando di quasi cinque punti quello stampato nella gara d’esordio.

A Fermo hanno gareggiato anche due squadre della Sampietrina Seveso: la prima ha concluso al quarto posto con punti 133,200 raccolti da Lorenzo Lazzari, Diego Bianchi, Ludovico Frigerio, Ettore Lironi (prestito dalla Gioy) e Adam Zouioeche. La seconda squadra con Cristian Denis Bele, Achille Donatiello, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri, Filippo Visentin, ha ottenuto il nono posto con 124,150 punti..

La Pro Carate, con Edoardo Casati, Tommaso Colciago, Nicolò Farina e Simone Gatti ha raccolto complessivamente 126,550 punti classificandosi al settimo posto.

Ginnastica Sampietrina gruppo atleti Camp. Serie C 2025 Ginnastica Casati Arcore squadra Serie C femminile 2025

Ginnastica artistica, Serie C: la gara femminile a Torino

Nella seconda tappa della Serie C femminile a Torino la Gal Lissone ha scalato la classifica e con otto punti in più rispetto alla prima prova di Rimini, dove si era fermata al quarto posto, è salita sul terzo gradino del podio con 136,950 preceduta da Tigers Academy di Pianezzo, vincitrice della gara e dalla Invictus di Novate Milanese.

Le ginnaste Martina Amatruda, Elisa Bandini, Maria Caravatti, Ludovica Castoldi, Emma Furno e Alice Volonteri, con prestazioni di livello, hanno permesso alla Gal di conquistare il bronzo. Significativa anche la presenza di Giada Marino, questa volta ferma ai box in recupero da un infortunio, che non ha fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Grande la soddisfazione da parte dello staff tecnico e del presidente Christian Brenna riconfermato al vertice della società con i consiglieri Simonetta Lissoni, Fabrizio Borgonovo e Fabrizio Coppola proprio in concomitanza di questa trasferta.

La Casati Arcore allenata da Sara Varisco e Morgana Iannarelli si è confermata in decima posizione nella prova che ha visto in pedana Veronica Lissoni, Martina Sala, Anna Emilia Tognali, Marta Negri (prestito Fanfulla) e Viola Galbiati che hanno totalizzato 127.800 punti.