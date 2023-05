F1 qualifiche al Principato: Verstappen mostruoso, Alonso leone, Leclerc penalizzato

Nel soleggiato pomeriggio di sabato 27 maggio 2023, sul circuito del Principato di Monaco, vanno in scena Qualifiche da urlo: Max Verstappen soffia la Pole Position a Fernando Alonso, in una top 3 condensata in un decimo di secondo. L’eroe nazionale Charles Leclerc è terzo, ma successivamente penalizzato (sesto) per aver ostacolato il pilota McLaren Lando Norris nell’iconico tunnel monegasco. Quinto Carlos Sainz, davanti a Hamilton per poco meno di un decimo. Ultimo Sergio Perez, vincitore dell’ultima edizione del Gran Premio di Monte Carlo, a causa di un incidente alla “Sainte Devote” che ha costretto al ritiro il pilota Red Bull.

La classifica delle qualifiche ufficiali del Gp di Monaco (infografica Sara Colombo/ilcittadinomb)

Q1

Le macchine tornano in pista alle ore 16, dopo una sessione di Prove Libere mattutine interrotte da una bandiera rossa, arrivata a 5 minuti dalla fine. Sbattendo in uscita dalla Mirabeau, il 7 volte Campione del Mondo Lewis Hamilton ha danneggiato la sua Mercedes nella parte anteriore sinistra, ma è pronta a tornare in pista per la prima sessione di Qualifiche. Il favorito per la Pole torna ad essere Verstappen, che dopo una prima sessione di Libere “da dimenticare” domina FP2 e FP3. Nonostante le basse velocità richieste dal tracciato monegasco non si adattino particolarmente ai punti di forza delle Red Bull, il Campione del Mondo in carica, ricorda sin dai primi giri “chi comanda”, scrivendo il suo nome sulla Pole Position provvisoria. Con un grande colpo di scena, tuttavia, il compagno di squadra Sergio Perez non si qualifica per il Q2, a causa di un brutto incidente alla Sainte Devote. A causa della mancanza di aderenza e della presenza di un’altra vettura nella curva, il messicano, attualmente secondo nel Mondiale Piloti, va a muro, provocando bandiera rossa e grossi danni a pancia e sospensione posteriore sinistra della sua RB-19.

Mx Verstappen in azione (foto Fabio Vegetti/ilcittadinomb)

Con prestazioni vicinissime, non solo dei top team, alla ripresa della sessione Carlos Sainz sfrutta l’unico tentativo rimastogli per entrare nel Q2, passando da 17esimo a quarto. Restano esclusi nella prima sessione di qualifica: la Williams di Logan Sargeant, le due Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, l’Alfa Romeo di Zhou, che prima della bandiera rossa aveva persino fatto segnare una Pole provvisoria, e la Red Bull di Sergio Perez.

Le curve del circuito cittadino (infografica Sara Colombo/ilcittadinomb)

Q2

Il primo a scendere in pista per la seconda sessione di Qualifiche è Max Verstappen. Su una pista che continua a migliorarsi, fanno segnare tempi molto buoni anche i piloti delle due Alpine e AlphaTauri: tutti e 15 i piloti in pista registrano prestazioni vicinissime, con una top 10 costantemente concentrata all’interno di un secondo. Notevoli le prestazioni del pilota Aston Martin Fernando Alonso, che attraverso il suo profilo Twitter si pronuncia molto confidente su uno dei tracciati più difficili della storia della Formula 1.

Charles Leclerc (foto Fabio Vegetti/ilcittadinomb)

“Attaccherò più di ogni altro fine settimana – dichiarava nei giorni scorsi il 41enne asturiano, due volte Campione del Mondo di F1, già arrivato a podio in quattro gare su cinque nel corso della stagione 2023 – questo weekend proverò a vincere“. Diverso è il caso del compagno di squadra Lance Stroll che, 14esimo, non si qualifica per il Q3. Insieme a lui non passano il taglio nemmeno Valtteri Bottas, Alexander Albon, Nyck DeVries, e Oscar Piastri. Si qualifica invece la McLaren numero 4 di Lando Norris, nonostante l’incidente al Tabaccaio (Curva 12) a soli tre minuti dalla fine della sessione.

Q3

Con l’accensione del semaforo verde che apre la Pit-Lane prende il via una battaglia all’ultimo respiro tra le 10 macchine rimaste in gara. I protagonisti assoluti si chiamano Verstappen, Alonso, Leclerc e Sainz, che continuano a rubarsi i migliori tempi su settori e giri. A tre minuti dalla fine delle Qualifiche, con la macchina sistemata alla bell’e meglio, Norris riesce a rientrare in pista per un unico tentativo: concluderà la sua prova al nono posto, ma la battaglia per le prime posizioni della griglia continua fino allo sventolare della bandiera a scacchi. Leclerc fa segnare il miglior tempo nel primo e nel secondo settore, ma gli vengono rubati l’uno da Alonso, l’altro da Sainz. Fuxia nel terzo settore, il monegasco, si prende comunque la Pole Provvisoria, subito soffiatagli da Alonso. Dopo due settori per nulla straordinari, Verstappen è a due decimi di ritardo dal tempo di Perez, ma nelle tre curve restanti fa una magia, rubando la prima posizione e laureandosi Poleman del Gp di Monaco.

Alle ore 15 di domenica 28 maggio, sarà quindi l’olandese a partire dalla Posizione del Palo, davanti al 2 volte Campione del Mondo Fernando Alonso e al padrone di casa: il monegasco Charles Leclerc (sempre che la direzione gara non deciderà di penalizzarlo con tre posizioni per l’impeeding ai danni di Norris).