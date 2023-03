F1, prime prove libere del Gp d’Australia con la pioggia: Alonso, Leclerc e Verstappen i migliori

Prove libere condizionate dalla pioggia per il terzo venerdì del Campionato Mondiale di Formula1, a fine sessione in testa a tutti c’è ancora la rivelazione di questa stagione: il quarantunenne spagnolo Fernando Alonso, seguito da Leclerc e Verstappen. Sul bagnato, tuttavia il più veloce è il pilota australiano Oscar Piastri. Dal 31 marzo al 2 aprile si corre sul circuito di Albert Park, a Melbourne in Australia, dove nessun “Aussie” è mai riuscito a portare a casa il gradino più alto del podio. Dopo l’inaspettata prestazione di oggi, Piastri avrà qualche possibilità di riscrivere la storia?

Prima di scendere in pista, anteprima: come si arriva in Australia

Solo un anno fa, sul tracciato di Melbourne, era la Rossa di Charles Leclerc a dominare in pista, facendo segnare, non solo la Pole di sabato, ma anche la terza vittoria in quattro anni per Ferrari alla gara di domenica. La monoposto di Maranello, però, si presenta all’appuntamento australiano dichiarando di dover “giocare in difesa”, poiché nonostante gli aggiornamenti portati c’è ancora molto lavoro da fare.

F1 Gp d’Australia 2023 – infografica di Sara Colombo/ilCittadinoMb

Prove Libere sul bagnato, ma anche bufere, come quella scatenata nella settimana di pausa dalle dichiarazioni di Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, che ospite al weekend di Moto GP a Port Imao, in Portogallo, si è detto contrario alla presenza di così tante Prove Libere nel calendario degli weekend di gara.

“Le Prove Libere interessano solo agli ingegneri, non al pubblico – ha detto Domenicali – sono d’accordo nel ridurle al minimo”. Questa affermazione ha generato, oltre all’indignazione del pubblico, anche una spaccatura in griglia: chi sostiene che tre sessioni per weekend siano effettivamente troppe, e chi, come il Campione del Mondo, Max Verstappen, si trova completamente in disaccordo con le modifiche che Formula 1 sta cercando di apportare agli weekend di gara (come le sprint race), giudicandole ridicole.

FP1

F1 Gp d’Australia 2023 Classifica Prove libere – infografica di Sara Colombo/ilCittadinoMb

Lasciando le discordie riguardanti il Circus fuori dalla pista, e focalizzandosi solo sullo sport, alle 3.30 ora italiana, i piloti sono saliti a bordo delle loro monoposto, dando inizio alla prima sessione di Prove Libere del venerdì. Il primo a scendere in pista è Carlos Sainz, mentre per quasi tutta l’ora di prove a disposizione le Red Bull continuano a volare, facendo segnare un giro veloce dopo l’altro. Dopo una bandiera rossa che sospende la sessione per quasi 10 minuti, a fronte di un problema generale al GPS delle monoposto, che impedisce ai team di comunicare con i piloti, le Libere riprendono. Nonostante un testacoda a pochi minuti dalla fine della sessione (avvenuta 4 minuti prima del previsto a causa di una bandiera rossa provocata dallo spegnimento della Williams di Logan Sargeant a curva 12), è il pilota Red Bull Max Verstappen a far segnare il miglior tempo, con un 1: 18.790, davanti alla Mercedes del 7 volte Campione del Mondo Lewis Hamilton. Terzo Perez, davanti ad Alonso, quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Sainz.

FP2

Semaforo verde sotto qualche goccia di pioggia alle 7 ora italiana per la seconda sessione di Prove Libere. Dopo diversi giri caratterizzati da grande traffico, a un quarto d’ora dal via, la pioggia si intensifica, costringendo molti team alla scelta di restare ai Box. Per i team, infatti, questa avrebbe dovuto essere la sessione più rappresentativa, in quanto svolta alla stessa ora di qualifiche e gara, e quindi più simile per condizioni e temperature. Come sottolineato dagli stessi team via radio, tuttavia, data la pioggia “Non avrebbe senso girare in queste condizioni.” I tempi registrati nei primi venti minuti di Libere vedono in testa lo spagnolo Fernando Alonso, seguito da Leclerc e Verstappen. Mentre per i giri svolti sul bagnato la monoposto più veloce si è dimostrata essere la McLaren guidata dall’australiano Piastri.

La bandiera verde per la terza sessione di Prove Libere del GP d’Australia è prevista per le 3.30 di domani mattina (ora italiana). A seguire, alle ore 7.00, prenderanno il via le Qualifiche. Sempre alle ore 7 di domenica 2 aprile, invece, si spegneranno i semafori del 36esimo Gran Premio d’Australia.