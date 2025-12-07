F1: Norris vince il mondiale con 2 punti su Verstappen

Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri aveva detto il podio del Gran premio di Formula 1 di Monza, lo scorso 7 settembre. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris dice quello del Gran premio di Abu Dhabi, disputato domenica 7 dicembre, esattamente a tre mesi di distanza: è la gara che incorona Norris su McLaren campione del mondo della velocità, nell’ultima, tesa gara in cui l’olandese su Red Bull ha provato a mettere in dubbio il primato del britannico di cittadinanza belga.

F1: Norris vince il mondiale, la classifica piloti

A dividerli soltanto due punti nella classifica generale piloti: 423 punti per lui contro i 421 di Verstappen e i 410 di Oscar Piastri, a sua volta su McLaren, che ha terminato il Gp degli Emirati arabi in seconda posizione. Un altro anno no per le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso la gara di Abu Dhabi con un convincente ma tardivo quarto posto che lo piazza quinto in classifica generale piloti dopo George Russell (Mercedes, 319) con 242 punti, seguito da Lewis Hamilton, l’altro ferrarista, bloccato a 242. Dietro di loro Kimi Antonelli (Mercedes, 150), Alexander Albon (Williams, 73), Carlos Sainz (Williams, 64) e Fernando Alonso (Aston Martin, 56).

F1: Norris vince il mondiale, la classifica costruttori

Non va particolarmente meglio nella classifica scuderie, al Cavallino rampante. Dopo il Gran premio di Abu Dhabi la stagione 2025 finisce con il primato costruttori di McLaren (833 punti), seguita da Mercedes (469 punti), quindi Red Bull (451 punti) e solo quarta la Ferrari con 398 punti. Poi Williams (137), Racing Bulls (92), Aston Martin (90), Haas (80), Kick Sauber (68) e Alpine (22).