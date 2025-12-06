Verstappen in pole position davanti a Norris e Piastri. C’è il campione del mondo della Red Bull davanti alle McLaren sulla griglia del Gp di Abu Dhabi che domenica pomeriggio assegnerà il titolo. Duecentotrenta centesimi a separare i tre protagonisti di un finale di stagione a tutta velocità. Ma con l’olandese a consegnare tutta la pressione sulle spalle degli avversari: è risalito a -12 punti dalla vetta del Mondiale ed è certamente spinto dall’animo di chi ha solo da guadagnare.

F1, Gp di Abu Dhabi: l’ultima pole è di Verstappen davanti alle McLaren, quarto Russell davanti a Leclerc

La Mercedes di Russell completa la seconda fila, mentre quinto è Charles Leclerc su Ferrari. Un’altra giornata difficile per Lewis Hamilton eliminato in Q1. Semaforo verde domenica 7 dicembre alle 14.